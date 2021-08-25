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Медалистка Олимпиады отдала квартиру своему тренеру. Поступок года!

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
25 августа, 17:17
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Бронзовая призерка Олимпиады-2020 в вольной борьбе Ирина Коляденко отдала квартиру, подаренную ей за медаль Токио, своему тренеру!
Ирина Коляденко отдала квартиру своему тренеру
Ирина Коляденко отдала квартиру своему тренеру / Фото: Facebook

22-летняя спортсменка в Токио уверенно прошла двоих соперниц, оступившись только в полуфинале. Но в схватке за бронзу Ирина не оставила шансов Анастасии Григорьевой из Латвии.

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За успешное выступление на Олимпиаде-2020 Коляденко, помимо денежной премии в 55 тысяч долларов, вручили ключи от собственной квартиры в Ирпене!

"Вчера состоялась еще одна очень важная, и такое нужное событие в моей жизни. Губернатор Киевской области Василий Володин вручил мне ключи, уже от моей квартиры, в моем городе Ирпень.

Что это значит для меня? Ну чтобы Вы понимали, я даже своей комнаты никогда не имела! Так сложилась моя жизнь. Свое собственное жилье – это действительно была моя мечта, не менее желанна, чем олимпийская медаль", – призналась Ирина.

Однако спортсменка приняла решение не оставлять квартиру себе!

"И вот сегодня я держу, право собственности на однокомнатную квартиру на 41 м. кв. И уже завтра я могла начать ремонтные работы. Но... но за всеми моими победами, стоит еще один человек.

Это мой тренер, с которым я работаю на протяжении восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом на протяжении всего времени.

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Да, было нелегко. Ну чтобы вы понимали, было такое время, что он мне покупал одежду. Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах.

Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья! Я очень ценю весь вклад своего тренера в меня. Я понимаю, на какие жертвы он шел ради этой победы.

И хотя в нашей стране, к сожалению, тренеров оставляют без внимания, но я все же хочу сказать своему тренеру спасибо!

И отдать подаренную мне квартиру заслуженному тренеру Украины Владимиру Васильевичу Яременко. Вы ее заслужили! А я продолжаю мечтать и работать над воплощением своей мечты. А вы мне как всегда поможете", – написала Ирина в Facebook.

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