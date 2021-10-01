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Украинской призерке Олимпиады, отдавшей свою квартиру тренеру, подарили еще и автомобиль

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
1 октября, 16:50
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Бронзовая призерка Олимпиады в Токио по вольной борьбе Ирина Коляденко получила еще один ценный подарок. К подаренной квартире добавился еще и автомобиль!
Ирине Коляденко вручили ключи от автомобиля
Ирине Коляденко вручили ключи от автомобиля / Фото: REUTERS

Ценный подарок девушке сделали в Ассоциации вольной борьбы Украины. теперь Ирина будет ездить на тренировки на новеньком кроссовере.

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Напомним, после Олимпиады-2020, где Коляденко завоевала бронзовую медаль, девушке вручили ключи от квартиры в Ирпене, а еще денежную премию в 55 тысяч долларов от государства. Однако Ирина в знак благодарности отдала квартиру своему тренеру, хотя у нее самой не было жилья.

Узнав о благородном поступке борчихи, в мэрии Ирпеня решили подарить спортсменке еще одну квартиру!

"Решили нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам: если есть такая ситуация, то нужно вручать две квартиры", – заявил тогда мэр Ирпеня.

Напомним, 22-летняя спортсменка в Токио уверенно прошла двоих соперниц, оступившись только в полуфинале. Но в схватке за "бронзу" Ирина не оставила шансов Анастасии Григорьевой из Латвии.

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