Українські сестри-тенісистки програли росіянкам у чвертьфіналі Олімпіади-2020

Рівно за годину сестри Кіченок поступилися Вероніці Кудерметовій і Олені Весніній. Рахунок матчу 2:6, 1:6.
У наступному раунді представники РОК зустрінуться з переможницями пари Чехія – Австралія.
На Олімпіаді-2020 залишається тільки одна наша тенісистка – сьогодні раніше в півфінал пробилася Еліна Світоліна. За путівку в фінал Еліна посперечається вже завтра!
За путівку до фіналу Світоліна посперечається з переможницею пари Паула Бадоса (Іспанія) – Маркета Вондрусова (Чехія).
Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо ви можете знайти в нашому спеціальному матеріалі.
Крім цього, на нашому сайті є загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця з нагородами оновлюється після кожної медалі.
Ще на нашому сайті є розклад Олімпіади-2020 по днях. У графіку окремо виділені медальні старти.