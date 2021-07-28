Українські сестри-тенісистки програли росіянкам у чвертьфіналі Олімпіади-2020

Українські сестри-тенісистки Надія і Людмила Кіченок не змогли пробитися в півфінал Олімпіади-2020. Непереборною перешкодою для них став дует з РОКу

Сестри Кіченок покидають Олімпіаду-2020 / Фото: Reuters

Рівно за годину сестри Кіченок поступилися Вероніці Кудерметовій і Олені Весніній. Рахунок матчу 2:6, 1:6.

У наступному раунді представники РОК зустрінуться з переможницями пари Чехія – Австралія.

На Олімпіаді-2020 залишається тільки одна наша тенісистка – сьогодні раніше в півфінал пробилася Еліна Світоліна. За путівку в фінал Еліна посперечається вже завтра!

За путівку до фіналу Світоліна посперечається з переможницею пари Паула Бадоса (Іспанія) – Маркета Вондрусова (Чехія).

В тренді Світоліна у півфіналі Олімпіади! З ким і коли зіграє далі

Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо ви можете знайти в нашому спеціальному матеріалі.

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