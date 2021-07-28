Украинские сестры-теннисистки проиграли россиянкам в четвертьфинале Олимпиады-2020

Украинские сестры-теннисистки Надежда и Людмила Киченок не смогли пробиться в полуфинал Олимпиады-2020. Непреодолимой преградой для них стал дуэт из РОКа

Сестры Киченок покидают Олимпиаду-2020 / Фото: Reuters

Ровно за час сестры Киченок уступили Веронике Кудерметовой и Елене Весниной. Счет матча 2:6, 1:6.

В следующем раунде представители РОК встретятся с победительницами пары Чехия – Австралия.

На Олимпиаде-2020 остается только одна наша теннисистка – сегодня ранее в полуфинал пробилась Элина Свитолина. За путевку в финал Элина поспорит уже завтра!

За путевку в финал Свитолина поспорит с победительницей пары Паула Бадоса (Испания) – Маркета Вондрусова (Чехия).

В тренде Свитолина в полуфинале Олимпиады! С кем и когда сыграет дальше

Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио вы можете найти в нашем специальном материале.

Кроме этого, на нашем сайте есть общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица с наградами обновляется после каждой медали.

Еще на нашем сайте есть расписание Олимпиады-2020 по дням. В графике отдельно выделены медальные старты.