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Олімпіада 2020 в Токіо

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Українські олімпійці перед відльотом в Токіо сходили в храм за благословенням

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
18 липня, 13:04
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Напередодні старту Олімпіади-2020 українські стрибуни у воду сходили в храм. Там їх благословили на перемоги і вручили іконки Святого Георгія. Тепер чекаємо перемог в Токіо!
Стрибуни у воду отримали благословення на перемоги
Стрибуни у воду отримали благословення на перемоги

Збірна України зі стрибків у воду перед відльотом до Японії, де 23 липня стартує Олімпіада-2020 року, сходили в Спасо-Преображенський собор, де їх благословили на перемоги і вручили іконки Святого Георгія.

На Олімпійських іграх в Токіо в стрибках у воду Україну представлять Олексій Середа, Олег Сербін, Олег Колодій в змаганнях чоловіків, а у жінок за медалі боротимуться Вікторія Кесар, Анна Письменська та Софія Лискун. До речі, наймолодшому з них, Олексію Середі, всього 15 років!

В тренді


Фото: Л. Луканюк

Раніше ми писали, що українські олімпійці в Токіо сплять на картоні: фото з номера. Ліжка в кімнатах спортсменів в олімпійському селі зроблені з паперу – знімками зі свого номера з публікою поділився український лучник Олексій Гунбін.

Також повідомлялося, що в їдальні олімпійського селища спортсмени харчуються, сидячи навпроти один одного через скляну перегородку.

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