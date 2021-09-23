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Українська учасниця Олімпіади зухвало порушує ПДР в Києві (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
23 вересня, 10:54
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Українська борчиня Оксана Лівач порушила правила дорожнього руху по дорозі на тренування. Своє правопорушення дівчина виклала в сторіз Instagram
Оксана Лівач порушує правила дорожнього руху
Оксана Лівач порушує правила дорожнього руху / Фото: Instagram

Оксана представляла Україну на Олімпійських іграх в Токіо, де дійшла до сутички за бронзу, але завоювати медаль не зуміла.

Після виступу в Токіо Оксану запросили провести тренування для бійців MMA. Про новий досвід для себе спортсменка розповіла по дорозі в спортзал.

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Супутник Оксани записав коротке відео з реплікою спортсменки, на якому видно, що дівчина порушує правила дорожнього руху – їде по смузі громадського транспорту. За це порушення передбачено штраф у розмірі 510 грн.

Оксана Лівач є чемпіонкою Європи, бронзовою призеркою чемпіонату світу і срібним медалістом Європейських ігор.

Раніше ми писали, що медалістка Олімпіади віддала квартиру своєму тренеру. Бронзова призерка Олімпіади-2020 у вільній боротьбі Ірина Коляденко віддала квартиру, подаровану їй за медаль Токіо, своєму тренеру!

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