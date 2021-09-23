Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 Президент Зеленский в ООН ⚡ Покушение на Сергея Шефира ❌ Отставка Разумкова 💥 Обострение на Донбассе
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Паралимпиада Медали Видео Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Украинская участница Олимпиады вызывающе нарушает ПДД в Киеве (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
23 сентября, 10:54
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская борчиха Оксана Ливач нарушила правила ПДД по дороге на тренировку. Свое правонарушение девушка выложила в сториз Instagram
Оксана Ливач нарушает правила дорожного движения
Оксана Ливач нарушает правила дорожного движения / Фото: Instagram

Оксана представляла Украину на Олимпийских играх в Токио, где дошла до схватки за бронзу, но завоевать медаль не сумела.

После выступления в Токио Оксану пригласили провести тренировку для бойцов MMA. О новом опыте для себя спортсменка рассказала по дороге в спортзал.

Реклама

Спутник Оксаны записал короткое видео с репликой спортсменки, на котором видно, что девушка нарушает правила дорожного движения – едет по полосе общественного транспорта. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 510 грн.

Оксана Ливач является чемпионкой Европы, бронзовой призеркой чемпионата мира и серебряным медалистом Европейских игр.

Ранее мы писали, что медалистка Олимпиады отдала квартиру своему тренеру. Бронзовая призерка Олимпиады-2020 в вольной борьбе Ирина Коляденко отдала квартиру, подаренную ей за медаль Токио, своему тренеру!

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

28 сент

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

29 сент

22:00

Динамо

1,11

12

28
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтер
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Днепр-1
8
13:8
16
5
Ворскла
8
15:7
15
6
Александрия
8
8:6
14
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Черноморец
8
9:21
5
15
Мариуполь
8
11:21
4
16
Львов
8
4:13
3
Показать больше
Пятница, 24 сентября
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять