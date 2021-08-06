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Олімпіада 2020 в Токіо

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У трансгендерів тепер є олімпійський чемпіон. Канадська футболістка завоювала "золото" у Токіо

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
6 серпня, 21:25
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На Олімпіаді-2020 у Токіо вперше нагороду отримала трансгендер, яка виступала за жіночу збірну Канади з футболу
Куїнн - перший трансгендер завоював олімпійську медаль
Куїнн - перший трансгендер завоював олімпійську медаль / Фото: Twitter

Сьогодні на Олімпійських іграх у Токіо жіноча збірна Канади виграла "золото" в рамках футбольного турніру, обігравши команду Швеції в серії пенальті (1:1, 3:2 по пенальті).

У складі канадської команди виступала футболістка Квінн, яка раніше носила ім'я Ребекка Квінн. Вона перша в історії Олімпійських ігор трансгендер, що завоювала медаль.

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Жіноча збірна Канади – чемпіони Олімпіади-2020
Жіноча збірна Канади – чемпіони Олімпіади-2020 / Фото: Reuters
Канадська футболістка Куїнн
Канадська футболістка Куїнн

Футболістка називає себе небінарним трансгендером, які використовують по відношенню до себе займенники вони/їх. Про це вона заявила в 2020 році. Причому Квінн – це її повне ім'я.

В тренді

Куїнн в фінальному матчі проти Швеці
Куїнн в фінальному матчі проти Швеці / Фото: Reuters

Квінн у складі жіночої команди Канади виступала на Олімпіаді 2016 у Ріо і завоювала "бронзу", але тоді вона визначала себе як жінку.

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо виступала важкоатлетка-трансгендер Лорель Габбард. Спортсменка з Нової Зеландії зайняла останнє місце в категорії понад 87 кг, проваливши всі свої спроби. До 2013 року вона була чоловіком.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
36
26
17
79
2
flag США СШАUS
31
36
31
98
3
flag Японія ЯпоніяJP
24
11
16
51
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
18
20
20
58
5
flag ОКР ОКРROC
17
23
22
62
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
21
44
7
flag Італія ІталіяIT
10
10
18
38
8
flag Німеччина НімеччинаDE
9
11
16
36
9
flag Нідерланди НідерландиNL
9
10
12
31
10
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
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