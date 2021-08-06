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Олимпиада 2020 в Токио

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У трансгендеров теперь есть олимпийский чемпион. Канадская футболистка завоевала "золото" в Токио

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
6 августа, 21:25
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На Олимпиаде-2020 в Токио впервые награду получила трансгендер выступавшая за женскую сборную Канады по футболу
Куинн - первый трансгендер завоевавший олимпийскую медаль
Куинн - первый трансгендер завоевавший олимпийскую медаль / Фото: Twitter

Сегодня на Олимпийских играх в Токио женская сборная Канады выиграла "золото" в рамках футбольного турнира, обыграв команду Швеции в серии пенальти (1:1, 3:2 по пенальти).

В составе канадской команды выступала футболистка Куинн, ранее носившая имя Ребекка Куинн. Она первая в истории Олимпийских игр трансгендер, завоевавшая медаль.

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Женская сборная Канады – чемпионы Олимпиады-2020
Женская сборная Канады – чемпионы Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Канадская футболистка Куинн
Канадская футболистка Куинн

В тренде

Футболистка называет себя небинарным трансгендером, которые используют по отношению к себе местоимения они/их. Об этом она заявила в 2020 году. Причем Куинн – это ее полная имя.

Куинн в финальном матче против Швеции
Куинн в финальном матче против Швеции / Фото: Reuters

Куинн в составе женской команды Канады выступала на Олимпиаде-2016 в Рио и завоевала "бронзу", но тогда она определяла себя как женщину.

Напомним, также на Олимпиаде в Токио выступала тяжелоатлетка-трансгендер Лорель Хаббард. Спортсменка из Новой Зеландии заняла последнее место в категории свыше 87 кг, провалив все свои попытки. До 2013 года она была мужчиной.

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