У трансгендеров теперь есть олимпийский чемпион. Канадская футболистка завоевала "золото" в Токио

Сегодня на Олимпийских играх в Токио женская сборная Канады выиграла "золото" в рамках футбольного турнира, обыграв команду Швеции в серии пенальти (1:1, 3:2 по пенальти).
В составе канадской команды выступала футболистка Куинн, ранее носившая имя Ребекка Куинн. Она первая в истории Олимпийских игр трансгендер, завоевавшая медаль.
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Футболистка называет себя небинарным трансгендером, которые используют по отношению к себе местоимения они/их. Об этом она заявила в 2020 году. Причем Куинн – это ее полная имя.
Куинн в составе женской команды Канады выступала на Олимпиаде-2016 в Рио и завоевала "бронзу", но тогда она определяла себя как женщину.
Напомним, также на Олимпиаде в Токио выступала тяжелоатлетка-трансгендер Лорель Хаббард. Спортсменка из Новой Зеландии заняла последнее место в категории свыше 87 кг, провалив все свои попытки. До 2013 года она была мужчиной.