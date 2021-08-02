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Первая спортсменка-трансгендер провалилась на Олимпиаде

Олег Люлька Олег Люлька
2 августа, 16:12
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Тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии заняла последнее место в категории свыше 87 кг, провалив все свои попытки – смотрите исторические кадры этого события
Трансгендер №1 на Играх Лорел Хаббард
Трансгендер №1 на Играх Лорел Хаббард / Фото: Reuters

Первое в истории Олимпийских игр выступление спортсмена-трансгендера завершилось фиаско.

43-летняя новозеландская штангистка Лорел Хаббард в стартовой попытке в рывке подняла над головой 120 кг. Но рано радовалась – судьи не засчитали попытку, усмотрев нарушения в технике поднятия веса.

После этого Хаббард, у которой в районе подмышек виднелись волосы, дважды не взяла 125 кг и завершила борьбу на Олимпиаде в Токио, заняв десятое место из десяти спортсменок.

Отметим, что десять лет назад Лорел Хаббард была Гэвином Хаббардом – сыном бывшего мэра Окленда и одним из ведущих тяжелоатлетов-мужчин Новой Зеландии. Впрочем, на международном уровне Гэвин особых успехов не добился и в 35 лет завершил карьеру, начав работать функционером в местной федерации тяжелой атлетики.

Однако затем Гевин решил сменить пол и стал женщиной. После смены пола Лорел Хаббард неожиданно завоевала "серебро" чемпионата мира-2017 среди женщин, а потом выиграла Тихоокеанские игры.

При этом соперницы жаловались, что это нечестно. Успехи Лорел оппонентки связывали с ее мужским телом, которое практически не поменялось после операции по смене пола.

А недавно Лорел Хаббард раскритиковал Николай Валуев, назвав ее мужиком.

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