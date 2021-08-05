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Тричі оновив рекорд: американець з феноменальним результатом виграв золото в Токіо

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
5 серпня, 11:39
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Американський легкоатлет Райан Крузер завоював золоту медаль Олімпійських ігор в Токіо з феноменальним результатом. По ходу змагань він тричі оновив олімпійський рекорд
Райан Крузер тричі оновив олімпійський рекорд
Райан Крузер тричі оновив олімпійський рекорд / Фото: Reuters

Крузер, який виступає в змаганнях зі штовхання ядра, в кваліфікації продемонстрував результат 22.05 м, а олімпійський рекорд становив 22.52 м.

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А ось у фіналі в першій же спробі він оновив власний рекорд, встановлений в Ріо 2016, штовхнувши ядро на 22.83.

У наступній спробі він знову обновив рекорд, встановивши нову планку в 22.93. І вже в останній спробі Крузер встановив остаточний рекорд, подолавши позначку в 23 метра – 23.30.

В тренді

До речі, йому ж належить і світовий рекорд який був встановлений на початку червня цього року, коли Райан штовхнув ядро на 23.37 м.

Штовхання ядра, чоловіки:

  • Gold Medal Райан Крузер (США) – 23.30 олімпійський рекорд
  • Silver Medal Джо Ковач (США) – 22.65
  • Bronze Medal Томас Волш (Нова Зеландія) – 22.47

Раніше ми писали, що Хижняку не дали побити українця, який перекинувся під прапор Росії. У поєдинку за "золото" боксерського турніру Олімпіади суперником нашого Олександра Хижняка міг стати Гліб Бакши з РФ, але того не пустив до фіналу бразилець Еберт.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
33
24
16
73
2
flag США СШАUS
27
34
24
85
3
flag Японія ЯпоніяJP
21
8
14
43
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
4
18
39
5
flag ОКР ОКРROC
15
21
19
55
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
15
18
16
49
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
9
16
34
8
flag Італія ІталіяIT
7
10
16
33
9
flag Нідерланди НідерландиNL
7
8
9
24
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
7
5
6
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