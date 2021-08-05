Тричі оновив рекорд: американець з феноменальним результатом виграв золото в Токіо

Американський легкоатлет Райан Крузер завоював золоту медаль Олімпійських ігор в Токіо з феноменальним результатом. По ходу змагань він тричі оновив олімпійський рекорд

Райан Крузер тричі оновив олімпійський рекорд / Фото: Reuters

Крузер, який виступає в змаганнях зі штовхання ядра, в кваліфікації продемонстрував результат 22.05 м, а олімпійський рекорд становив 22.52 м.

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А ось у фіналі в першій же спробі він оновив власний рекорд, встановлений в Ріо 2016, штовхнувши ядро на 22.83.

У наступній спробі він знову обновив рекорд, встановивши нову планку в 22.93. І вже в останній спробі Крузер встановив остаточний рекорд, подолавши позначку в 23 метра – 23.30.

До речі, йому ж належить і світовий рекорд який був встановлений на початку червня цього року, коли Райан штовхнув ядро на 23.37 м.

Штовхання ядра, чоловіки:

Райан Крузер (США) – 23.30 олімпійський рекорд

Райан Крузер (США) – 23.30 олімпійський рекорд Джо Ковач (США) – 22.65

Джо Ковач (США) – 22.65 Томас Волш (Нова Зеландія) – 22.47

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