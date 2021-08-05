Українські сльози на Олімпіаді: кадри Юлії Левченко обійшли весь світ

Секс-символ українського спорту була за крок від провалу на Іграх-2020 у Токіо, але в останній спробі все-таки подолала кваліфікаційну висоту і пробилася до фіналу

Емоції Юлії Левченко на Олімпіаді / Фото: Reuters

Чарівній стрибунці у висоту Юлії Левченко неймовірних зусиль коштувало потрапити до фіналу Олімпіади, який відбудеться 7 серпня.

Для цього потрібно було подолати планку на висоті 195 см, і перші дві спроби сексапільної білявки завершилися невдало.

Але в третій Юлія взяла цю, здавалося вже, зачакловану висоту і пробилася до числа фіналісток.

Сльози радості Левченко обійшли провідні інформаційні агентства світу.

"Якщо чесно, я вже нічого не пам'ятаю. Спасибі всім за підтримку, без неї нічого б цього не було", – сказала після кваліфікації в ефірі UA: Перший Юлія Левченко

Нагадаємо, у фінал в жіночих стрибках у висоту пробилися всі три українки – крім Юлії Левченко, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.

"Ця кваліфікація була однією з найскладніших у моєму житті, тому що було дуже спекотно", – зізналася Ярослава Магучіх