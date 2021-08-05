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Який бій зірвався! Хижняку не дали побити українця, який переметнувся під прапор Росії

Олег Люлька Олег Люлька
5 серпня, 10:20
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У поєдинку за "золото" боксерського турніру Олімпіади суперником нашого Олександра Хижняка міг стати Гліб Бакши з РФ, але того не пустив до фіналу бразилець Еберт
Бразилець побив Бакши і не пустив його до Хижняка
Бразилець побив Бакши і не пустив його до Хижняка / Фото: Reuters

Український чемпіон світу з боксу Олександр Хижняк, котрий з великими труднощами здолав філіппінця Еуміра Марсяля, отримав суперника по фіналу Ігор в категорії до 75 кг, який відбудеться 7 серпня.

Олександр Хижняк
Олександр Хижняк / Фото: Reuters

Очікувалося, що за "золото" з Хижняком посперечається Гліб Бакши – уродженець Сімферополя, який з 2010 по 2014 роки був членом різних збірних України, а потім переметнувся під російський прапор.

Однак у півфіналі олімпійського турніру в Токіо Бакши роздільним рішенням суддів (1:4) програв бразильцю Еберту да Консейсану Соузі, який взяв у росіянина реванш за поразку на ЧС-2019 в Єкатеринбурзі, де Бакши став золотим призером, а Еберт – бронзовим. Основний склад збірної України, включаючи Хижняка, ті змагання бойкотував.

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Отже, у фіналі Ігор-2020 Хижняк зустрінеться з бразильцем Ебертом, а не з перебіжчиком Бакши, якого раніше перемагав на Європейських іграх-2017 у Мінську і передолімпійському турнірі в Парижі.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
23
16
71
2
flag США СШАUS
27
34
24
85
3
flag Японія ЯпоніяJP
21
7
13
41
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
4
17
38
5
flag ОКР ОКРROC
15
21
19
55
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
15
18
16
49
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
9
16
34
8
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
7
4
6
17
9
flag Італія ІталіяIT
6
10
16
32
10
flag Франція ФранціяFR
6
10
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