Який бій зірвався! Хижняку не дали побити українця, який переметнувся під прапор Росії

У поєдинку за "золото" боксерського турніру Олімпіади суперником нашого Олександра Хижняка міг стати Гліб Бакши з РФ, але того не пустив до фіналу бразилець Еберт

Бразилець побив Бакши і не пустив його до Хижняка / Фото: Reuters

Український чемпіон світу з боксу Олександр Хижняк, котрий з великими труднощами здолав філіппінця Еуміра Марсяля, отримав суперника по фіналу Ігор в категорії до 75 кг, який відбудеться 7 серпня.

Олександр Хижняк / Фото: Reuters

Очікувалося, що за "золото" з Хижняком посперечається Гліб Бакши – уродженець Сімферополя, який з 2010 по 2014 роки був членом різних збірних України, а потім переметнувся під російський прапор.

Однак у півфіналі олімпійського турніру в Токіо Бакши роздільним рішенням суддів (1:4) програв бразильцю Еберту да Консейсану Соузі, який взяв у росіянина реванш за поразку на ЧС-2019 в Єкатеринбурзі, де Бакши став золотим призером, а Еберт – бронзовим. Основний склад збірної України, включаючи Хижняка, ті змагання бойкотував.

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Отже, у фіналі Ігор-2020 Хижняк зустрінеться з бразильцем Ебертом, а не з перебіжчиком Бакши, якого раніше перемагав на Європейських іграх-2017 у Мінську і передолімпійському турнірі в Парижі.