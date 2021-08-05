Трижды обновил рекорд: американец с феноменальным результатом выиграл золото в Токио

Крузер, выступающий в соревнованиях по толканию ядра, в квалификации продемонстрировал результат 22.05 м, а олимпийский рекорд составлял 22.52 м.
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А вот в финале в первой же попытке он обновил собственный рекорд, установленный в Рио-2016, толкнув ядро на 22.83.
В следующей попытке он снова обновил рекорд, установив новую планку в 22.93. И уже в последней попытке Крузер установил окончательный рекорд, преодолев отметку в 23 метра – 23.30.
Кстати, ему же принадлежит и мировой рекорд который был установлен в начале июня этого года, когда Райан толкнул ядро на 23.37 м.
Толкание ядра, мужчины:
- Райан Крузер (США) – 23.30 олимпийский рекорд
- Джо Ковач (США) – 22.65
- Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22.47
Ранее мы писали, что Хижняку не дали побить украинца, переметнувшегося под флаг России. В поединке за "золото" боксерского турнира Олимпиады соперником нашего Александра Хижняка мог стать Глеб Бакши из РФ, но того не пустил в финал бразилец Эберт.