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Трижды обновил рекорд: американец с феноменальным результатом выиграл золото в Токио

Александр Трикиша Александр Трикиша
5 августа, 11:39
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Американский легкоатлет Райан Крузер завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио с феноменальным результатом. По ходу соревнований он трижды обновил олимпийский рекорд
Райан Крузер трижды обновил олимпийский рекорд
Райан Крузер трижды обновил олимпийский рекорд / Фото: Reuters

Крузер, выступающий в соревнованиях по толканию ядра, в квалификации продемонстрировал результат 22.05 м, а олимпийский рекорд составлял 22.52 м.

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А вот в финале в первой же попытке он обновил собственный рекорд, установленный в Рио-2016, толкнув ядро на 22.83.

В следующей попытке он снова обновил рекорд, установив новую планку в 22.93. И уже в последней попытке Крузер установил окончательный рекорд, преодолев отметку в 23 метра – 23.30.

В тренде

Кстати, ему же принадлежит и мировой рекорд который был установлен в начале июня этого года, когда Райан толкнул ядро на 23.37 м.

Толкание ядра, мужчины:

  • Gold Medal Райан Крузер (США) – 23.30 олимпийский рекорд
  • Silver Medal Джо Ковач (США) – 22.65
  • Bronze Medal Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22.47

Ранее мы писали, что Хижняку не дали побить украинца, переметнувшегося под флаг России. В поединке за "золото" боксерского турнира Олимпиады соперником нашего Александра Хижняка мог стать Глеб Бакши из РФ, но того не пустил в финал бразилец Эберт.

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