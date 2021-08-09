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Олімпіада 2020 в Токіо

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Світоліна піднялася в рейтингу, хоча для WTA олімпійської бронзи Еліни не існує

Олег Люлька Олег Люлька
9 серпня, 10:11
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В оновленому рейтингу найкращих тенісисток світу перша ракетка України Еліна Світоліна зробила крок вгору, піднявшись із шостого рядка на п'ятий
Еліна Світоліна стала п'ятою ракеткою світу
Еліна Світоліна стала п'ятою ракеткою світу / Фото: Reuters

При цьому піднятися в рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації) Еліні Світоліній вдалося навіть попри те, що в його формуванні WTA не враховувала виступи спортсменок на Олімпіаді в Токіо.

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"За результати тенісистів на Іграх у Токіо очки не нараховуються. Востаннє за Олімпіаду їх давали після Лондона-2012", – йдеться на сайті WTA.

Еліна Світоліна виграла бронзу на Олімпіаді-2020
Еліна Світоліна виграла бронзу на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Нагадаємо, в Токіо Еліна Світоліна здобула першу в історії українського тенісу медаль олімпіад, ставши бронзовою призеркою Ігор.

Эліна Світоліна взяла бронзу на Олімпіаді-2020
Эліна Світоліна взяла бронзу на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Хоча для самої Еліни ця бронза на вагу золота. Адже, щоб її дістати, новоспечена дружина французького тенісистка Гаеля Монфіса витягнула мертвий, здавалося б, матч із казашкою Оленою Рибакіною, по ходу якого програвала 1:6, 1:3.

Світоліна з "бронзою" Ігор у Токіо
Світоліна з "бронзою" Ігор у Токіо / Фото: Reuters

Рейтинг WTA від 9 серпня

  • 1 (1). Ешлі Барті (Австралія) – 9635
  • 2 (2). Наомі Осака (Японія) – 7146
  • 3 (3). Аріна Соболенко (Білорусь) – 6845
  • 4 (4). Софія Кенін (США) – 5345
  • 5 (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5035
  • 6 (7). Кароліна Плішкова (Чехія) – 4850
  • 7 (8). Іга Свентек (Польща) – 4550
  • 8 (5). Б'янка Андреєску (Канада) – 4431
  • 9 (9). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 4165
  • 10 (11). Барбора Крейчикова (Чехія) – 4113

Гаель Монфіс дуже радий нагороді Еліни Світоліної
Гаель Монфіс дуже радий нагороді Еліни Світоліної / Фото: Инстаграм

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
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Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
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Джермалл Чарло Джермалл Чарло
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