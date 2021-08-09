Світоліна піднялася в рейтингу, хоча для WTA олімпійської бронзи Еліни не існує

При цьому піднятися в рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації) Еліні Світоліній вдалося навіть попри те, що в його формуванні WTA не враховувала виступи спортсменок на Олімпіаді в Токіо.
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"За результати тенісистів на Іграх у Токіо очки не нараховуються. Востаннє за Олімпіаду їх давали після Лондона-2012", – йдеться на сайті WTA.
Нагадаємо, в Токіо Еліна Світоліна здобула першу в історії українського тенісу медаль олімпіад, ставши бронзовою призеркою Ігор.
Хоча для самої Еліни ця бронза на вагу золота. Адже, щоб її дістати, новоспечена дружина французького тенісистка Гаеля Монфіса витягнула мертвий, здавалося б, матч із казашкою Оленою Рибакіною, по ходу якого програвала 1:6, 1:3.
Рейтинг WTA від 9 серпня
- 1 (1). Ешлі Барті (Австралія) – 9635
- 2 (2). Наомі Осака (Японія) – 7146
- 3 (3). Аріна Соболенко (Білорусь) – 6845
- 4 (4). Софія Кенін (США) – 5345
- 5 (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5035
- 6 (7). Кароліна Плішкова (Чехія) – 4850
- 7 (8). Іга Свентек (Польща) – 4550
- 8 (5). Б'янка Андреєску (Канада) – 4431
- 9 (9). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 4165
- 10 (11). Барбора Крейчикова (Чехія) – 4113
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