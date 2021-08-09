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Свитолина поднялась в рейтинге, хотя для WTA олимпийской бронзы Элины не существует

Олег Люлька Олег Люлька
9 августа, 10:11
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В обновленном рейтинге лучших теннисисток мира первая ракетка Украины Элина Свитолина сделала шаг вверх, поднявшись с шестой строчки на пятую
Элина Свитолина стала пятой ракеткой мира
Элина Свитолина стала пятой ракеткой мира / Фото: Reuters

При этом подняться в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) Элине Свитолиной удалось даже несмотря на то, что в его составлении WTA не учитывала выступления спортсменок на Олимпиаде в Токио.

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"За результаты теннисистов на Играх в Токио очки не начисляются. В последний раз за Олимпиаду их давали после Лондона-2012", – говорится на сайте WTA.

Элина Свитолина выиграла бронзу на Олимпиаде-2020
Элина Свитолина выиграла бронзу на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Напомним, в Токио Элина Свитолина добыла первую в истории украинского тенниса медаль олимпиад, став бронзовой призеркой Игр.

Элина Свитолина взяла бронзу на Олимпиаде-2020
Элина Свитолина взяла бронзу на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Хотя для самой Элины эта бронза на вес золота. Ведь, чтобы ее заполучить, новоиспеченная жена французского теннисистка Гаэля Монфиса вытянула мертвый, казалось бы, матч с казашкой Еленой Рыбакиной, по ходу которого проигрывала 1:6, 1:3.

Свитолина с "бронзой" Игр в Токио
Свитолина с "бронзой" Игр в Токио / Фото: Reuters

Рейтинг WTA от 9 августа

  • 1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9635
  • 2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7146
  • 3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 6845
  • 4 (4). Софья Кенин (США) – 5345
  • 5 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5035
  • 6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 4850
  • 7 (8). Ига Свентек (Польша) – 4550
  • 8 (5). Бьянка Андрееску (Канада) – 4431
  • 9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4165
  • 10 (11). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4113

Гаэль Монфис очень рад награде Элины Свитолиной
Гаэль Монфис очень рад награде Элины Свитолиной / Фото: Инстаграм

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14
17
58
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22
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20
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17
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46
7
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10
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8
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