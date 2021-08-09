Свитолина поднялась в рейтинге, хотя для WTA олимпийской бронзы Элины не существует

При этом подняться в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) Элине Свитолиной удалось даже несмотря на то, что в его составлении WTA не учитывала выступления спортсменок на Олимпиаде в Токио.
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"За результаты теннисистов на Играх в Токио очки не начисляются. В последний раз за Олимпиаду их давали после Лондона-2012", – говорится на сайте WTA.
Напомним, в Токио Элина Свитолина добыла первую в истории украинского тенниса медаль олимпиад, став бронзовой призеркой Игр.
Хотя для самой Элины эта бронза на вес золота. Ведь, чтобы ее заполучить, новоиспеченная жена французского теннисистка Гаэля Монфиса вытянула мертвый, казалось бы, матч с казашкой Еленой Рыбакиной, по ходу которого проигрывала 1:6, 1:3.
Рейтинг WTA от 9 августа
- 1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9635
- 2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7146
- 3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 6845
- 4 (4). Софья Кенин (США) – 5345
- 5 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5035
- 6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 4850
- 7 (8). Ига Свентек (Польша) – 4550
- 8 (5). Бьянка Андрееску (Канада) – 4431
- 9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4165
- 10 (11). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4113
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