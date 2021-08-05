Гаэль Монфис на седьмом небе от счастья! Жена привезла домой олимпийскую медаль

Французский теннисист забавно отреагировал на бронзовую награду Элины Свитолиной

Гаэль Монфис очень рад награде Элины Свитолиной / Фото: Инстаграм

Гаэль Монфис оригинально поздравил в Instagram свою жену украинку Элину Свитолину с выигранной медалью на Олимпийский играх в Токио. На фото француз неистово рад бронзовой награде своей супруги.

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Напомним, в матче за третье место украинская теннисистка одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана со счетом 1:6; 7:6 (7:5); 6:4.

В свою очередь сам француз неудачно выступил на Олимпийских играх в Токио. Супруг украинской теннисистки выбыл уже в первом круге теннисного турнира, проиграв спортсмену из Беларуси Илье Ивашко.

Свитолина с "бронзой" Игр в Токио / Фото: Reuters

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