Свитолина выгрызла бронзовую медаль Олимпиады в невероятном матче против казашки

Украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. В матче за третье 3-е место украинка одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной

Элина Свитолина выиграла бронзу на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Теннисистка из Казахстана достаточно легко выиграла первый сет со счетом 6:1.

Элина Свитолина на Олимпиаде / Фото: Reuters

Во втором сете все снова шло к легкой победе Рыбакиной, но Свитолина все же собралась и при счете 1:3 переломала ход поединка.

Элина Свитолина на Олимпиаде / Фото: Reuters

Элина смогла сравнять счет и выйти вперед 5:4, но Рыбакина не сдалась и перевела сет на тай-брейк. Тем не менее, в укороченной партии Свитолина все же вырвала победу и перевела игру в третий сет.

Элина Свитолина на Олимпиаде / Фото: Reuters

Третий сет шел по похожему сценарию – Рыбакина оторвалась в счете, но затем Элина невероятным образом отыгралась – 4:4.

После этого Рыбакина занервничала, а Свитолина наоборот обрела дополнительную уверенность и довела поединок до победы! Свитолина завоевала первую олимпийскую медаль для Украины в теннисе!

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Элина Свитолина взяла бронзу на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Ранее на Олимпиаде Элина обыграла Лауру Зигемунд из Германии, Айлу Томлянович из Австралии, Мария Саккари из Греции, итальянку Камилу Джорджи, а в полуфинале уступила чешке Маркете Вондрусовой.

Элина Свитолина и Маркета Вондроушова / Фото: Reuters

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.