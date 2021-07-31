США виключили з естафети в Токіо, але вони виграли апеляцію. Україна за бортом фіналу

Збірної США з легкої атлетики вдалося опротестувати дискваліфікацію на фінал Олімпійських-2020 ігор в змішаній естафеті 4х400 метрів. Україна за медалі не бореться

Збірна США на передачі естафети в Токіо / Фото: Reuters

30 липня під час попереднього раунду американська команда отримала дискваліфікацію після перемоги в своєму забігу в змішаній естафеті 4х400 м, яка дебютує на Олімпіадах. Бігуни з США некоректно провели процедуру передачі естафетної палички.

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але представники збірної США подали протест з стосовно свого покарання і їх апеляція була прийнята – повідомляє idnes.cz . Їм вдалося довести, що була лише суддівська помилка, а вони нічого не порушували.



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Квартет бігунів з Домініканської Республіки, який також був дискваліфікований, теж отримав можливість поборотися за медалі. А от команда України, яка стала шостою в іншому забігу , Не потрапила б до фіналу навіть у випадку покарання США і домініканців.

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Отже, фінал в змішаній естафеті 4х400 метрів пройде за участю дев'яти збірних – Ірландії, Великобританії, Німеччини, США, Польщі, Домініканської Республіки, Нідерландів, Бельгії та Ямайки. Початок змагань сьогодні о 15:35 за Києвом.

Раніше ми повідомляли, що найдосвідченіша українка на Олімпіаді стала останньою , Ще дві – пробилися в півфінал.