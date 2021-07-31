Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

США исключили из эстафеты в Токио, но они выиграли апелляцию. Украина за бортом финала

Елена Павлова Елена Павлова
31 июля, 10:18
Копировать ссылку
Сборной США по легкой атлетике удалось опротестовать дисквалификацию на финал Олимпийских-2020 игр в смешанной эстафете 4х400 метров. Украина за медали не борется
Сборная США на передаче эстафеты в Токио
Сборная США на передаче эстафеты в Токио / Фото: Reuters

30 июля во время предварительного раунда американская команда получила дисквалификацию после победы в своем забеге в смешанной эстафете 4х400 м, которая дебютирует на Олимпиадах. Бегуны из США некорректно провели процедуру передачи эстафетной палочки.

Читайте также: Украинец, отстраненный от Олимпиады из-за допинга, летит в Токио: Мой старт – 5 августа

Но представители сборной США подали протест по поводу своего наказания и их апелляция была принята – сообщает idnes.cz. Им удалось доказать, что была лишь судейская ошибка, а они ничего не нарушали.


Фото Reuters

Квартет бегунов из Доминиканской Республики, который также был дисквалифицирован, тоже получил возможность побороться за медали. А вот команда Украины, ставшая шестой в другом забеге, не попала бы в финал даже в случае наказания США и доминиканцев.

В тренде

Таким образом, финал в смешанной эстафете 4х400 метров пройдет с участием девяти сборных – Ирландии, Великобритании, Германии, США, Польши, Доминиканской Республики, Нидерландов, Бельгии и Ямайки. Начало соревнований сегодня в 15:35 по Киеву.

Ранее мы сообщали, что самая опытная украинка на Олимпиаде стала последней, еще две – пробились в полуфинал.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
20
12
11
43
2
flag Япония ЯпонияJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
16
17
12
45
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралия АвстралияAU
10
3
13
26
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
8
9
10
27
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нидерланды НидерландыNL
3
7
5
15
9
flag Франция ФранцияFR
3
6
6
15
10
flag Германия ГерманияDE
3
4
9
16
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять