Найдосвідченіша українка на Олімпіаді стала останньою, ще дві – пробилися в півфінал

У бігу на 400 метрів з бар'єрами Україна була представлена трьома атлетками – Вікторією Ткачук, Ганною Рижиковою і Марією Миколенко.
Однак за підсумками попереднього забігу Миколенко (57.86) завершила виступ в Токіо.
А от Рижикова з третім часом (54.56) пробилася в півфінал. Також за фінал буде боротися Ткачук – вона стала сьомою (54.80).
Найдосвідченіша українка на Олімпіаді-2020 Наталя Семенова завершила виступи в Токіо вже після кваліфікації.
39-річна атлетка виступала в дисципліні метання диска і в кваліфікації зайняла останнє місце (54.28).
Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.
Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.
А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.