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Олімпіада 2020 в Токіо

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Найдосвідченіша українка на Олімпіаді стала останньою, ще дві – пробилися в півфінал

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
31 липня, 07:40
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На Олімпійських іграх в Токіо набирають обертів змагання з легкої атлетики. У суботу на старт вийшли чотири українки, але в наступний раунд пробилися тільки дві
В Токіо проходять змагання в легкій атлетиці
В Токіо проходять змагання в легкій атлетиці / Фото: Reuters

У бігу на 400 метрів з бар'єрами Україна була представлена трьома атлетками – Вікторією Ткачук, Ганною Рижиковою і Марією Миколенко.

Однак за підсумками попереднього забігу Миколенко (57.86) завершила виступ в Токіо.

А от Рижикова з третім часом (54.56) пробилася в півфінал. Також за фінал буде боротися Ткачук – вона стала сьомою (54.80).

Найдосвідченіша українка на Олімпіаді-2020 Наталя Семенова завершила виступи в Токіо вже після кваліфікації.

39-річна атлетка виступала в дисципліні метання диска і в кваліфікації зайняла останнє місце (54.28).

В тренді

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
19
11
11
41
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
16
17
11
44
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
13
26
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
9
26
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
6
14
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
9
16
Всі медалі
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2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
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