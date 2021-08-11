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Спортсмени не винні – це все політики! Віце-президент НОК України заступився за Ярославу Магучіх

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
11 серпня, 20:50
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На захист української легкоатлетки, яка закуталась прапорами з російською спортсменкою, виступив віце-президент НОК Ігор Лисов. На думку чиновника, спортсмени заручники політичної ситуації в країні
Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх під час нагородження
Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх під час нагородження / Фото: Reuters

Свою оцінку скандалу з "обнімашками" української легкоатлетки Ярослави Мачугіх з російською спортсменкою Марією Ласіцкене дав віце-президент НОК і президент Федерації стрибків у воду Ігор Лисов.

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Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене
Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

Спортивний функціонер вважає, що потрібно розділяти спорт від політики. І незважаючи на всі розбіжності між країнами, спортсмени повинні дружити один з одним.

"Я вважаю, що спорт поза політикою. Потрібно дружити один з одним. Спортсмени не винні в тому, що відбувається в політиці", – заявив Ігор Лисов виданню Страна.ua.

Жан Беленюк заступився за Ярославу Магучіх
Жан Беленюк заступився за Ярославу Магучіх / Фото: Reuters

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За українську спортсменку раніше вже заступилися її колеги. Так, олімпійський чемпіон і депутат Верховної Ради Жан Беленюк заявив:

"Спортсмени – особливі люди. Іноді вони дізнаються реалії життя трохи пізніше. Постійне перебування на зборах, а що там діється за вікном – у тебе немає ні часу, ні сил розібратися. Тому я особисто розумію дівчину, яка в стані божевільної ейфорії обіймається з усіма навколо. Без будь-якої думки про те, як подібне буде сприйматися на батьківщині", – написав у Facebook Беленюк.

Скандал на злеті. Колаж – "Сьогодні"
Скандал на злеті. Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters

Раніше за обійми з капітаном збройних сил РФ, а також довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах-2018 Марією Ласіцкене лейтенанта ЗСУ Ярославу Магучіх викликали на килим в Міноборони України.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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