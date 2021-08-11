Спортсмени не винні – це все політики! Віце-президент НОК України заступився за Ярославу Магучіх

На захист української легкоатлетки, яка закуталась прапорами з російською спортсменкою, виступив віце-президент НОК Ігор Лисов. На думку чиновника, спортсмени заручники політичної ситуації в країні

Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх під час нагородження / Фото: Reuters

Свою оцінку скандалу з "обнімашками" української легкоатлетки Ярослави Мачугіх з російською спортсменкою Марією Ласіцкене дав віце-президент НОК і президент Федерації стрибків у воду Ігор Лисов.

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Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

Спортивний функціонер вважає, що потрібно розділяти спорт від політики. І незважаючи на всі розбіжності між країнами, спортсмени повинні дружити один з одним.

"Я вважаю, що спорт поза політикою. Потрібно дружити один з одним. Спортсмени не винні в тому, що відбувається в політиці", – заявив Ігор Лисов виданню Страна.ua.

Жан Беленюк заступився за Ярославу Магучіх / Фото: Reuters

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За українську спортсменку раніше вже заступилися її колеги. Так, олімпійський чемпіон і депутат Верховної Ради Жан Беленюк заявив:

"Спортсмени – особливі люди. Іноді вони дізнаються реалії життя трохи пізніше. Постійне перебування на зборах, а що там діється за вікном – у тебе немає ні часу, ні сил розібратися. Тому я особисто розумію дівчину, яка в стані божевільної ейфорії обіймається з усіма навколо. Без будь-якої думки про те, як подібне буде сприйматися на батьківщині", – написав у Facebook Беленюк.

Скандал на злеті. Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters

Раніше за обійми з капітаном збройних сил РФ, а також довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах-2018 Марією Ласіцкене лейтенанта ЗСУ Ярославу Магучіх викликали на килим в Міноборони України.