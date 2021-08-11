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Спортсмены не виноваты – это все политики! Вице-президент НОК Украины вступился за Ярославу Магучих

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
11 августа, 20:50
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В защиту украинской легкоатлетки, которая укуталась флагами с российской спортсменкой, выступил вице-президент НОК Игорь Лысов. По мнению чиновника, спортсмены заложники политической ситуации в стране
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих во время награждения
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих во время награждения / Фото: Reuters

Свою оценку скандала с "обнимашками" украинской легкоатлетки Ярославы Мачугих с российской спортсменкой Марией Ласицкене дал вице-президент НОК и президент Федерации прыжков в воду Игорь Лысов.

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Украинка Магучих и россиянка Ласицкене
Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

Спортивный функционер считает, что нужно разделять спорт от политики. И несмотря на все разногласия между странами, спортсмены должны дружить друг с другом.

"Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике", – заявил Игорь Лысов изданию Страна.ua.

Жан Беленюк заступился за Ярославу Магучих
Жан Беленюк заступился за Ярославу Магучих / Фото: Reuters

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За украинскую спортсменку ранее уже вступились ее коллеги. Так, олимпийский чемпион и депутат Верховного Совета Жан Беленюк заявил:

"Спортсмены – особые люди. Иногда они узнают реалии жизни немного позже. Постоянное пребывание на сборах, а что там творится за окном – у тебя нет ни времени, ни сил разобраться. Поэтому я лично понимаю девушку, которая в состоянии безумной эйфории обнимается со всеми вокруг. Без всякой мысли о том, как подобное будет восприниматься на родине", – написал в Facebook Беленюк.

Скандал на взлете. Коллаж – "Сегодня"
Скандал на взлете. Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters

Ранее за объятия с капитаном вооруженных сил РФ, а также доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах-2018 Марией Ласицкене лейтенанта ВСУ Ярославу Магучих вызвали на ковер в Минобороны Украины.

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Чемпионат Украины
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Команда
И
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
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4
Днепр-1
3
7:3
7
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Среда, 11 августа
2:0
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Пятница, 13 августа
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Суббота, 14 августа
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Воскресенье, 15 августа
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Воскресенье, 22 августа
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Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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