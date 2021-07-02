Збірна Росії поїде на Олімпіаду зі своїм священиком

Збірна Росії, яка за допінгові гріхи, буде виступати на Олімпіаді в Токіо без прапора і гімну, бере з собою до Японії священика. Супроводжувати команду буде головний духівник олімпійської збірної протоієрей Андрій Алексєєв.
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"Раніше їхало більше священиків. Все-таки дуже велика кількість спортсменів, і кожен потребує індивідуальної роботи. Але він всю цю роботу буде брати на себе.
Це пов'язано з коронавірусом, і так насилу домовилися" , – розповів голова Патріаршої комісії у справах фізкультури і спорту митрополит Митрофан.
Алексєєв був призначений духівником олімпійської збірної указом Патріарха Московського і всієї Русі Кирила 27 липня 2016 року.
Олімпіада в Токіо повинна була пройти в минулому році, але через пандемію була перенесена і відбудеться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.
Раніше ми розповідали, що спортсменка намагалася пробитися на Олімпіаду на п'ятому місяці вагітності.