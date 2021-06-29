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Україна значно більше за Росію заплатить за медалі Олімпійських ігор в Токіо

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
29 червня, 12:09
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Наші чиновники збираються видати спортсменам за золоту нагороду по 125 тисяч доларів, тоді як "багаті" східні сусіди – всього 55 тисяч
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / Фото: REUTERS

Трохи більше трьох тижнів залишається до головного старту року в світі спорту – літніх Олімпійських ігор. Багато держав озвучують суму преміальних атлетам за вдалий виступ в Японії. Як з’ясувалося, українці за успіхи в Токіо отримають удвічі більше, ніж росіяни.

Напередодні українець перестріляв росіянина з гвинтівки в Хорватії.

Наше міністерство вже протягом декількох олімпійських циклів виплачує за нагороди стабільні суми (в національній валюті по курсу НБУ): по 125 тисяч доларів за "золото", 80 – за "срібло", 55 – за "бронзу".

Тим часом Світоліна збирається віддати своє місце на Олімпійських іграх.

А ось колегія міністерства спорту Росії визначила значно скромнішу винагороду своїм спортсменам, пише сайт "Євроспорт".

За сходження на найвищу сходинку п'єдесталу росіяни отримають по 4 мільйони рублів, за срібну нагороду – по 2,5 млн, за бронзову – по 1,7 млн. У перерахунку на долари США це становить 55200, 34500 і 23460 відповідно. Як бачимо, "перевага" України над Росією в цьому показнику – більша, ніж вдвічі. До речі, нагадаємо, що росіяни будуть виступати без свого прапора і гімну через допінговий скандал.

Дивіться, що розповідала про Олімпіаду-2020 українська тенісистка Леся Цуренко:

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І
Г
О
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Англія
3
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7
2
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3
3:2
4
3
Хорватія
3
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4
Шотландія
3
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1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
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6:1
5
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#
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І
Г
О
1
Франція
3
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5
2
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