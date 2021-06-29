Украина значительно больше России заплатит за медали Олимпийских игр в Токио

Наши чиновники собираются выдать спортсменам за золотую награду по 125 тысяч долларов, тогда как "богатые" восточные соседи – всего 55 тысяч

Марина Бех-Романчук / Фото: REUTERS

Чуть более трех недель остается до главного старта года в мире спорта – летних Олимпийских игр. Многие державы озвучивают сумму премиальных атлетам за удачное выступление в Японии. Как оказалось, украинцы за успехи в Токио получат вдвое больше, чем россияне.

Накануне украинец перестрелял россиянина из винтовки в Хорватии.

Наше министерство уже в течение нескольких олимпийских циклов выплачивает за награды стабильные суммы (в национальной валюте по курсу НБУ): по 125 тысяч долларов за "золото", 80 – за "серебро", 55 – за "бронзу".

Тем временем Свитолина собирается отдать свое место на Олимпийских играх.

А вот коллегия министерства спорта России определила значительно более скромное вознаграждение своим спортсменам, пишет сайт "Евроспорт".

За восхождение на наивысшую ступень пьедестала россияне получат по 4 миллиона рублей, за серебряную награду – по 2,5 млн, за бронзову – по 1,7 млн. В пересчете на доллары США это составляет 55200, 34500 и 23460 соответственно. Как видим, "преимущество" Украины над Россией в этом показателе – более, чем в два раза. Кстати, напомним, что россияне будут выступать без своего флага и гимна из-за допингового скандала.

Смотрите, что рассказывала об Олимпиаде-2020 украинская теннисистка Леся Цуренко: