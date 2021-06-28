Українець перестріляв росіянина з ґвинтівки в Хорватії

Сергій Куліш із Черкас став переможцем Кубка світу з кульової стрільби в Осієку, вигравши боротьбу за золоту медаль у Сергія Каменського з Росії

Куліш - переможець Кубка світу / Фото: Instagram

Збірна України виборола золоту медаль на Кубку світу з кульової стрільби, який відбувається в хорватському Осієку. 28-річний Сергій Куліш із Черкас виявився найкращим у стрільбі з ґвинтівки з 50 метрів із трьох положень!

Набравши 460 балів, 28-річний українець Куліш залишив у себе за спиною росіянина Сергія Каменського (458,6) і словака Патрика Яни (447,6).

Нагадаємо, Куліш – срібний призер Олімпіади-2016 в Ріо у стрільбі з пневматичної ґвинтівки з 10 метрів.

Додамо, що в Хорватії Україна здобула ще дві медалі. "Срібло" в міксі дісталося нашій парі Микола Мільчев – Ірина Маловичко. А Юлія Коростильова здобула "бронзу" у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Змагання в Осієку завершаться 2 липня.

Відзначимо, що не далі як у травні в тому ж Осієку українки "перестріляли" росіянок і взяли золоті медалі Євро-2021.

Дивіться сюжет про стрілка Сергія Куліша