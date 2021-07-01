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СЬОГОДНІ Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

На п'ятому місяці вагітності спортсменка намагалася пробитися на Олімпіаду

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
1 липня, 22:32
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Легкоатлетка Ліндсі Флак брала участь в олімпійському відбірковому турнірі із семиборства, але зайняла останнє місце серед 15 учасниць
Ліндсі Флак спробувала пробитися на Ігри-2020
Ліндсі Флак спробувала пробитися на Ігри-2020 / Фото: Getty Images

Американська легкоатлетка Ліндсі Флак стала однією з найбільш незвичайних учасниць відбіркового турніру на Олімпіаду-2020. Вона вийшла на старт на 18 тижні вагітності.

На початку 2020 року Ліндсі Флак поставила собі за мету поїхати на Олімпійські ігри в Токіо. Для цього звільнилася з роботи, тимчасово залишила майбутнього чоловіка і переїхала майже на 400 км на південь, щоб тренуватися з новим тренером. Але вибухнула пандемія – і Олімпіаду перенесли.

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Тоді 31-річна Флак вирішила, що пора приділити час особистому життю. Вона вийшла заміж і з часом завагітніла. "Це були змішані почуття. Я була схвильована, тому що завжди хотіла мати дітей, але в водночас була шокована, бо зрозуміла: моя кар'єра закінчена", – цитує Ліндсі Yahoo Sports.

Незважаючи на вагітність, спортсменка повернулася до тренувань. Флак проконсультувалася з лікарем, чи може вона взяти участь в олімпійській кваліфікації і отримала дозвіл.

Вона вийшла на старт відбору до збірної США і взяла участь в змаганнях з семиборства, які включають забіг на 800 метрів і 100 метрів з бар'єрами, стрибки у висоту, штовхання ядра, біг на 200 метрів, метання списа і стрибки в довжину. Флак фінішувала останньою з 15 спортсменок. Вона достроково зійшла з дистанції на фінальному етапі семиборства – бігу на 800 метрів. Ліндсі подолала 100 метрів і покинула бігову доріжку.

"Це було психологічно складно, тому що я знала, що не здатна змагатися на тому ж рівні, на якому могла 18 тижнів тому. Але я хотіла показати, на що здатні жінки. Чоловік і тренер трохи хвилювалися, що я буду дуже впертою і постараюся продовжити. Було неймовірно складно зійти з траси, але у мене не було вибору, тому що я знала: є ще дехто, про кого мені потрібно турбуватися", – сказала Флак після фінішу.

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0
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#
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2
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4
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3
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2
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5
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3
4
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2
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