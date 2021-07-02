Сборная России поедет на Олимпиаду со своим священником

В Токио российские спортсмены будут выступать без национальной символики, поскольку были наказаны за махинации с допингом

Протоиерей Андрей Алексеев едет на Игры-2020

Сборная России, которая за допинговые грехи, будет выступать на Олимпиаде в Токио без флага и гимна, берет с собой в Японию священника. Сопровождать команду будет главный духовник олимпийской сборной протоиерей Андрей Алексеев.

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"Раньше ехало больше священников. Все-таки очень большое количество спортсменов, и каждый нуждается в индивидуальной работе. Но он всю эту работу будет брать на себя.

Это связано с коронавирусом, и так с трудом договорились", – рассказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Митрофан.

Алексеев был назначен духовником олимпийской сборной указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 27 июля 2016 года.

Олимпиада в Токио должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии была перенесена и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее мы рассказывали, что спортсменка пыталась пробиться на Олимпиаду на пятом месяце беременности.