Сборная России поедет на Олимпиаду со своим священником

Сборная России, которая за допинговые грехи, будет выступать на Олимпиаде в Токио без флага и гимна, берет с собой в Японию священника. Сопровождать команду будет главный духовник олимпийской сборной протоиерей Андрей Алексеев.
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"Раньше ехало больше священников. Все-таки очень большое количество спортсменов, и каждый нуждается в индивидуальной работе. Но он всю эту работу будет брать на себя.
Это связано с коронавирусом, и так с трудом договорились", – рассказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Митрофан.
Алексеев был назначен духовником олимпийской сборной указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 27 июля 2016 года.
Олимпиада в Токио должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии была перенесена и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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