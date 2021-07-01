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На пятом месяце беременности спортсменка пыталась пробиться на Олимпиаду

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
1 июля, 22:32
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Легкоатлетка Линдси Флак участвовала в олимпийском отборочном турнире по семиборью, но заняла последнее место среди 15 участниц
Линдси Флак попыталась пробиться на Игры-2020
Линдси Флак попыталась пробиться на Игры-2020 / Фото: Getty Images

Американская легкоатлетка Линдси Флак стала одной из самой необычных участниц отборочного турнира на Олимпиаду-2020. Она вышла на старт на 18 неделе беременности.

В начале 2020 года Линдси Флак поставила себе цель поехать на Олимпийские игры в Токио. Для этого уволилась с работы, временно оставила будущего мужа и переехала почти на 400 км на юг, чтобы тренироваться с новым тренером. Но разразилась пандемия – и Олимпиаду перенесли.

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Тогда 31-летняя Флак решила, что пора уделить время личной жизни. Она вышла замуж и со временем забеременела. "Это были смешанные чувства. Я была взволнована, потому что всегда хотела иметь детей, но в то же время была шокирована, потому что поняла: моя карьера окончена", – цитирует Линдси Yahoo Sports.

Несмотря на беременность, спортсменка вернулась к тренировкам. Флак проконсультировалась с врачом, может ли она принять участие в олимпийской квалификации и получила разрешение.

Она вышла на старт отбора в сборную США и приняла участие в соревнованиях по семиборью, которые включают забег на 800 метров и 100 метров с барьерами, прыжки в высоту, толкание ядра, бег на 200 метров, метание копья и прыжки в длину. Флак финишировала последней из 15 спортсменок. Она досрочно сошла с дистанции на финальном этапе семиборья – беге на 800 метров. Линдси преодолела 100 метров и покинула беговую дорожку.

"Это было психологически сложно, потому что я знала, что не способна соревноваться на том же уровне, на котором могла 18 недель назад. Но я хотела показать, на что способны женщины. Муж и тренер немного волновались, что я буду слишком упрямой и постараюсь продолжить. Было невероятно сложно сойти с трассы, но у меня не было выбора, потому что я знала: есть еще кое-кто, о ком мне нужно беспокоиться", – сказала Флак после финиша.

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О
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Г
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