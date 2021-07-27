Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Важкоатлета, який втік з Олімпіади, депортували в Африку: заарештували і розслідують змову

Олена Павлова Олена Павлова
27 липня, 20:36
Копіювати лінк
Важкоатлет з Уганди Джуліус Секітолеко, якого напередодні Олімпійських ігор шукала вся Японія, ухитрився полетіти на змагання, не пройшовши відбір в команду
Джуліус Секітолеко вже повернувся до Уганди
Джуліус Секітолеко вже повернувся до Уганди / Фото: Instagram

Штангіст Секітолеко, який пропав перед Олімпіадою-2020 в Токіо, був депортований на батьківщину. І по прильоту до Уганди його затримала місцева поліція.

Читайте також: В Японії затримали штангіста з Уганди, який втік зі збірної перед Олімпіадою

Виявилося що штангіст втік з готелю в Токіо, щоб нелегально залишитися в Японії. Влада африканської держави заявили, що буде розслідувати, як важкоатлет, який не пройшов відбір до олімпійської збірної, опинився в Токіо зі своїм тренером.

"Вочевидь існує ймовірність шахрайства. Секітолеко точно розумів, що ні відібрався на Олімпіаду, але все одно полетів до Японії. Головне питання: чи не був він змовником?" – заявив Чарльз Твайн з Управління кримінальних розслідувань Уганди

Нагадаємо, що японці знайшли Джуліуса в місті Йоккаїті, недалеко від залізничного вокзалу завдяки камерам спостереження.

Це в 200 км від міста Ідзумі-Сано, де тренувалася команда Уганди. До Йоккаїті африканець дістався на поїзді, у нього з собою був телефон, але не було паспорта – документ раніше був вилучений керівниками делегації.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Японія ЯпоніяJP
10
3
5
18
2
flag США СШАUS
9
8
8
25
3
flag Китай КитайCN
9
5
7
21
4
flag ОКР ОКРROC
7
7
4
18
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
4
5
4
13
6
flag Південна Корея Південна КореяKR
3
2
5
10
7
flag Австралія АвстраліяAU
3
1
5
9
8
flag Канада КанадаCA
2
3
3
8
9
flag Франція ФранціяFR
2
2
3
7
10
flag Німеччина НімеччинаDE
2
0
3
5
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти