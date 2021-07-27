Важкоатлета, який втік з Олімпіади, депортували в Африку: заарештували і розслідують змову

Важкоатлет з Уганди Джуліус Секітолеко, якого напередодні Олімпійських ігор шукала вся Японія, ухитрився полетіти на змагання, не пройшовши відбір в команду

Джуліус Секітолеко вже повернувся до Уганди / Фото: Instagram

Штангіст Секітолеко, який пропав перед Олімпіадою-2020 в Токіо, був депортований на батьківщину. І по прильоту до Уганди його затримала місцева поліція.

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Виявилося що штангіст втік з готелю в Токіо, щоб нелегально залишитися в Японії. Влада африканської держави заявили, що буде розслідувати, як важкоатлет, який не пройшов відбір до олімпійської збірної, опинився в Токіо зі своїм тренером.

"Вочевидь існує ймовірність шахрайства. Секітолеко точно розумів, що ні відібрався на Олімпіаду, але все одно полетів до Японії. Головне питання: чи не був він змовником?" – заявив Чарльз Твайн з Управління кримінальних розслідувань Уганди

Нагадаємо, що японці знайшли Джуліуса в місті Йоккаїті, недалеко від залізничного вокзалу завдяки камерам спостереження.

Це в 200 км від міста Ідзумі-Сано, де тренувалася команда Уганди. До Йоккаїті африканець дістався на поїзді, у нього з собою був телефон, але не було паспорта – документ раніше був вилучений керівниками делегації.