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В Японії спіймали штангіста з Уганди, який втік зі збірної перед Олімпіадою

Олег Люлька Олег Люлька
20 липня, 13:57
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Джуліуса Секітолеко знайшли за допомогою камер спостереження біля вокзалу – тепер його відправлять з Японії на батьківщину, до Уганди, куди він так не хотів повертатися
Джуліус Секітолеко з Уганди
Джуліус Секітолеко з Уганди / Фото: Instagram

У Японії розшукали штангіста з Уганди Джуліуса Секітолеко, який прибув на Олімпіаду до Країни висхідного сонця, а потім втік з табору своєї команди і зник безвісти.

Як повідомляє агентство Kyodo з посиланням на джерела в поліції, Джуліуса виявили в місті Йоккаїті, недалеко від залізничного вокзалу завдяки камерам спостереження.

Це за 200 км від міста Ідзумі-Сано, де тренувалася команда Уганди. До Йоккаїті африканець дістався поїздом, у нього з собою був телефон, але не було паспорта – документ раніше був вилучений керівниками делегації.

Очікується, що цього тижня Джуліус Секітолеко повернеться до Уганди.

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Нагадаємо, зникнення важкоатлета виявили тоді, коли до нього прийшли, щоб він здав тест на коронавірус. Спортсмена не виявилося в номері готелю, де він мешкав. Пізніше стало відомо, що він купив квиток на швидкісний поїзд в Японії, залишивши записку, в якій повідомив, що не хоче повертатися до Уганди, оскільки життя там складне, і попросив членів своєї делегації передати його речі дружині на батьківщині.

Уже під час перебування Секітолеко в Японії стало зрозуміло, що він не зможе виступити на Іграх через падіння свого рейтингу.

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