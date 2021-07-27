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Сбежавшего с Олимпиады тяжелоатлета депортировали в Африку: арестовали и расследуют заговор

Елена Павлова Елена Павлова
27 июля, 20:36
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Тяжелоатлет из Уганды Джулиус Сэкитолеко, которого накануне Олимпийских игр искала вся Япония, ухитрился улететь на соревнования, не пройдя отбор в команду
Джулиус Сэкитолеко уже вернулся в Уганду
Джулиус Сэкитолеко уже вернулся в Уганду / Фото: Instagram

Штангист Сэкитолеко, который пропал перед Олимпиадой-2020 в Токио, был депортирован на родину. И по прилету в Уганду его задержала местная полиция.

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Оказалось, что штангист сбежал из гостиницы в Токио, чтобы нелегально остаться в Японии. Власти африканского государства заявили, что будут расследовать, как тяжелоатлет, который не прошел отбор в олимпийскую сборную, оказался в Токио со своим тренером.

"Очевидно, что существует вероятность мошенничества. Сэкитолеко точно понимал, что не отобрался на Олимпиаду, но все равно полетел в Японию. Главный вопрос: не был ли он заговорщиком?" — заявил Чарльз Твайн из Управления уголовных расследований Уганды

Напомним, что японцы обнаружили Джулиуса в городе Йоккаити, недалеко от железнодорожного вокзала благодаря камерам наблюдения.

Это в 200 км от города Идзумисано, где тренировалась команда Уганды. До Йоккаити африканец добрался на поезде, у него с собой был телефон, но не было паспорта – документ ранее был изъят руководителями делегации.

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