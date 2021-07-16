Спортсмен из Уганды пропал в Японии перед Олимпиадой

Тяжелоатлет из Уганды не явился на ежедневное тестирование на коронавирус, а в последний раз его видели глубокой ночью. Полиция ищет пропавшего спортсмена

Полиция ищет пропавшего спортсмена / Фото: Reuters

20-летнего спортсмена из Уганды Джулиус Сэкитолеко пропал в Японии накануне старта Олимпиады-2020. В последний раз тяжелоатлета видели в отеле в полпервого ночи в пятницу.

В тот же день в полдень он не явился на ежедневное ПЦР-тестирование на коронавирус. Спортсмена в его комнате не оказалось. Тогда о пропаже было сообщено в полицию. Сейчас администрация города Идзумисано и полиция ведут поиски пропавшего спортсмена, пишет СЭ, ссылаясь на агентство Kyodo.

Ранее мы писали, что сборная Украины теряет свою звезду за неделю до старта Олимпиады. Чемпионка Европы-2021 среди молодежи Алина Грушина-Акобия травмировалась и вместо нее на Олимпийские игры поедет Татьяна Кит.

Также сообщалось, что дочь экс-игрока сборной Украины представит Россию на Олимпиаде-2020. Анастасия Близнюк выступит на третьей для себя Олимпиаде. Гимнастка родилась в Запорожье в семье украинского футболиста, но решила выступать за Россию.