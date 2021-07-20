В Японии поймали штангиста из Уганды, сбежавшего из сборной перед Олимпиадой

В Японии разыскали угандийского штангиста Джулиуса Сэкитолеко, прибывшего на Олимпиаду в Страну восходящего солнца, а затем сбежавшего из лагеря своей команды и пропавшего без вести.
Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в полиции, Джулиуса обнаружили в городе Йоккаити, недалеко от железнодорожного вокзала благодаря камерам наблюдения.
Это в 200 км от города Идзумисано, где тренировалась команда Уганды. До Йоккаити африканец добрался на поезде, у него с собой был телефон, но не было паспорта – документ ранее был изъят руководителями делегации.
Ожидается, что на этой неделе Джулиус Сэкитолеко вернется в Уганду.
Напомним, исчезновение тяжелоатлета обнаружили тогда, когда к нему пришли, чтобы он сдал тест на коронавирус. Спортсмена не оказалось в номере гостиницы, где он проживал. Позже стало известно, что он купил билет на скоростной поезд в Японии, оставив записку, в которой сообщил, что не хочет возвращаться в Уганду, так как жизнь там трудна, и попросил членов своей делегации передать его вещи жене на родине.
Уже во время пребывания Сэкитолеко в Японии стало понятно, что он не сможет выступить на Играх из-за падения своего рейтинга.