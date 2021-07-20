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В Японии поймали штангиста из Уганды, сбежавшего из сборной перед Олимпиадой

Олег Люлька Олег Люлька
20 июля, 13:57
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Джулиуса Сэкитолеко вычислили по камерам наблюдения возле вокзала – теперь его отправят из Японии на родину, в Уганду, куда он так не хотел возвращаться
Джулиус Сэкитолеко из Уганды
Джулиус Сэкитолеко из Уганды / Фото: Instagram

В Японии разыскали угандийского штангиста Джулиуса Сэкитолеко, прибывшего на Олимпиаду в Страну восходящего солнца, а затем сбежавшего из лагеря своей команды и пропавшего без вести.

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в полиции, Джулиуса обнаружили в городе Йоккаити, недалеко от железнодорожного вокзала благодаря камерам наблюдения.

Это в 200 км от города Идзумисано, где тренировалась команда Уганды. До Йоккаити африканец добрался на поезде, у него с собой был телефон, но не было паспорта – документ ранее был изъят руководителями делегации.

Ожидается, что на этой неделе Джулиус Сэкитолеко вернется в Уганду.

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Напомним, исчезновение тяжелоатлета обнаружили тогда, когда к нему пришли, чтобы он сдал тест на коронавирус. Спортсмена не оказалось в номере гостиницы, где он проживал. Позже стало известно, что он купил билет на скоростной поезд в Японии, оставив записку, в которой сообщил, что не хочет возвращаться в Уганду, так как жизнь там трудна, и попросил членов своей делегации передать его вещи жене на родине.

Уже во время пребывания Сэкитолеко в Японии стало понятно, что он не сможет выступить на Играх из-за падения своего рейтинга.

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