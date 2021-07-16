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Пропавший в Токио-2020 угандийский спортсмен оставил записку

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 июля, 19:33
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Тяжелоатлет из Уганды решил сбежать с олимпийской гостиницы и стать нелегалом в Японии. Спортсмен сообщил, что не хочет возвращаться на родину
Олимпийская сборная Уганды в аэропорту Токио
Олимпийская сборная Уганды в аэропорту Токио / Фото: REUTERS

Спортсмен сборной Уганды, пропавший из расположения своей команды в Японии, заранее спланировал свой побег. Тяжелоатлет приехал в качестве запасного и 20 июля должен был вернуться домой.

Исчезновение тяжелоатлета обнаружили тогда, когда к нему пришли, чтобы он сдал тест на коронавирус. Спортсмена не оказалось в номере гостиницы, где он проживал. Позже стало известно, что он купил билет на скоростной поезд в Японии, оставив записку, в которой сообщил, что не хочет возвращаться в Уганду, так как жизнь там трудна, и попросил членов своей делегации передать его вещи жене на родине, сообщает Kyodo.

Ранее мы писали, что первую украинку отправили на изоляцию на Олимпиаде в Токио. Викторию Ус, выступающую в гребном слаломе, закрыли в номере после того, как положительные тесты на COVID сдали ее соседи по рейсу Стамбул – Токио.

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Напомним, что сборная Украины теряет свою звезду за неделю до старта Олимпиады. Чемпионка Европы-2021 среди молодежи Алина Грушина-Акобия травмировалась и вместо нее на Олимпийские игры поедет Татьяна Кит.

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