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Зниклий в Токіо-2020 угандійський спортсмен залишив записку

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 липня, 19:33
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Важкоатлет з Уганди вирішив втекти з олімпійського готелю і стати нелегалом в Японії. Спортсмен повідомив, що не хоче повертатися на батьківщину
Олімпійська збірна Уганди в аеропорту Токіо
Олімпійська збірна Уганди в аеропорту Токіо / Фото: REUTERS

Спортсмен збірної Уганди, зниклий з розташування своєї команди в Японії, заздалегідь спланував свою втечу. Важкоатлет приїхав в якості запасного і 20 липня мав повернутися додому.

Зникнення важкоатлета виявили тоді, коли до нього прийшли, щоб він здав тест на коронавірус. Спортсмена не виявилося в номері готелю, де він проживав. Пізніше стало відомо, що він купив квиток на швидкісний поїзд в Японії, залишивши записку, в якій повідомив, що не хоче повертатися в Уганду, так як життя там важке, і попросив членів своєї делегації передати його речі дружині на батьківщині, повідомляє Kyodo.

Раніше ми писали, що першу українку відправили на ізоляцію на Олімпіаді в Токіо. Вікторію Ус, яка виступає в гребному слаломі, закрили в номері після того, як позитивні тести на COVID здали її сусіди по рейсу Стамбул – Токіо.

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Нагадаємо, що збірна України втрачає свою зірку за тиждень до старту Олімпіади. Чемпіонка Європи-2021 серед молоді Аліна Грушина-Акобія травмувалася і замість неї на Олімпійські ігри поїде Тетяна Кіт.

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