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Росіянку зняли з Олімпіади через COVID: українка Терлюга втратила конкурентку

Олена Павлова Олена Павлова
4 серпня, 13:03
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Російська каратистка Анна Чернишова не виступить на Олімпійських іграх-2020 через коронавірус, який знайшли у спортсменки в Японії. Хоч вона і була вакцинована
Россійська каратистка Анна Чернишова
Россійська каратистка Анна Чернишова / Фото: Instagram

19-річна Чернишова була єдиною представницею збірної ОКР в карате, яке дебютує в програмі Олімпіад. А українка Анжеліка Терлюга, яка виступає у вазі до 55 кг, втратила сильну конкурентку.

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"Наша каратистка Анна Чернишова не зможе виступити на Олімпіаді! Її обов'язковий для всіх учасників Ігор тест на СOVID-19 виявився позитивним. Невтішним виявився і контрольний тест...", – йдеться в Instagram Федерації карате Росії

Чернишова стала чемпіонкою Європи-2021 в категорії до 55 кг, тому в Росії на неї покладали великі медальні надії. Але навіть вакцинація не захистила Анну.

"Всі запобіжні заходи були забезпечені – вона була під суворим контролем. Анна вакцинована ще в квітні. Ми сподівалися, що вона підготовлена до ситуації, але, на жаль, і щеплені люди теж хворіють. Що стосується самопочуття, хвороба проходить безсимптомно", – сказали Чемпіонату в ФКР

Відзначимо, що росіянка виступає в одній категорії з української каратисткою Анжелікою Терлюгой, яка в травні виграла "золото" на етапі Karate1 Premier League в Португалії і завоювала ліцензію в Токіо-2020.

Анжеліка Терлюга
Анжеліка Терлюга / Фото: Getty Images

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Країна
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flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
25
29
22
76
3
flag Японія ЯпоніяJP
20
7
12
39
4
flag Австралія АвстраліяAU
15
4
17
36
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
14
18
15
47
6
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
9
25
9
flag Італія ІталіяIT
6
9
15
30
10
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6
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