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Россиянку сняли с Олимпиады из-за COVID: украинка Терлюга потеряла конкурентку

Елена Павлова Елена Павлова
4 августа, 13:03
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Российская каратистка Анна Чернышева не выступит на Олимпийских играх-2020 из-за коронавируса, который нашли у спортсменки в Японии. Хоть она и была вакцинирована
Российская каратистка Анна Чернышева
Российская каратистка Анна Чернышева / Фото: Instagram

19-летняя Чернышева была единственной представительницей сборной ОКР в каратэ, которая дебютирует в программе Олимпиад. А украинка Анжелика Терлюга, выступающая в весе до 55 кг, лишилась сильной конкурентки.

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" Н аша каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде! Ее обязательный для всех участников Игр тест на СOVID-19 оказался положительным. Неутешительным оказался и контрольный тест…" – говорится в Instagram Федерации карате России

Чернышева стала чемпионкой Европы-2021 в категории до 55 кг, поэтому в России на нее возлагали большие медальные надежды. Но даже вакцинация не защитила Анну.

"Все меры предосторожности были обеспечены — она была под строгим контролем. Анна вакцинировалась еще в апреле. Мы надеялись, что она подготовлена к ситуации, но, к сожалению, и привитые люди тоже заболевают. Что касается самочувствия, болезнь проходит бессимптомно", – сказали Чемпионату в ФКР

Отметим, что россиянка выступает в одной категории с украинской каратисткой Анжеликой Терлюгой, которая в мае выиграла "золото" на этапе Karate1 Premier League в Португалии и завоевала лицензию в Токио-2020.

Анжелика Терлюга
Анжелика Терлюга / Фото: Getty Images

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