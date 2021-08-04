Украинец Насибов борется за первое "золото" Олимпиады: где и когда смотреть финал

На Олимпийских играх-2020 в Японии молодой борец Парвиз Насибов успел сотворить сенсацию и поразить своим бойцовским характером и волей к победе

Парвиз Насибов готов к битве за "золото" / Фото: Reuters

Сегодня на Олимпиаде в Токио у Украины есть реальный шанс наконец-то выиграть золотую медаль. Даже две – в греко-римской борьбе. Первым на ковер выйдет сенсация японских Игр – молодой борец Парвиз Насибов, который выдал невероятный полуфинал и спасся после 0:5.

Украинский борец Парвиз Насибов на Олимпиаде / Фото: Reuters

Минимум серебряная медаль уже в кармане 22-летнего украинца, но он хочет большего. Соперником Парвиза будет иранец Мохаммад Реза Гераи.

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Схватка в дневной сессии начнется не ранее 13:45. Ее можно будет увидеть на канале "UA:Перший", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.



Фото Reuters

Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла семь медалей. Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании.

Также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, борчиха Алла Черкасова, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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