Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Українець Насібов бореться за перше "золото" Олімпіади: де і коли дивитися фінал

Олена Павлова Олена Павлова
4 серпня, 10:16
Копіювати лінк
На Олімпійських іграх-2020 в Японії молодий борець Парвіз Насібов встиг створити сенсацію і вразити своїм бійцівським характером і волею до перемоги
Парвіз Насібов готовий до битви за "золото"
Парвіз Насібов готовий до битви за "золото" / Фото: Reuters

Сьогодні на Олімпіаді в Токіо Україна має реальний шанс нарешті виграти золоту медаль. Навіть дві – в греко-римській боротьбі. Першим на килим вийде сенсація японських Ігор – молодий борець Парвіз Насібов, який видав неймовірний півфінал і врятувався після 0:5.

Український борець Парвіз Насібов на Олімпіаді
Український борець Парвіз Насібов на Олімпіаді / Фото: Reuters

Мінімум срібна медаль вже в кишені 22-річного українця, але він хоче більшого. Суперником Парвіза буде іранець Мохаммад Реза Гераї.

Читайте також: "Сталося те, що написано Богом": український борець здійснив чудо на Олімпіаді

Сутичка в денний сесії почнеться не раніше 13:45. Її можна буде побачити на каналі "UA:Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

В тренді


Фото Reuters

Нагадаємо, попередніми днями на Олімпіаді в Токіо Україна здобула сім медалей. Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні.

Також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, борчиня Алла Черкасова, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на сайті "Сьогодні":

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
25
29
22
76
3
flag Японія ЯпоніяJP
20
7
12
39
4
flag Австралія АвстраліяAU
15
4
16
35
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
14
18
15
47
6
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
9
25
9
flag Нідерланди НідерландиNL
6
8
8
22
10
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти