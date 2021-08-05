Росія догралася – МОК вимагає пояснень за образи спортсменів

Участь спортсменів з нетрадиційною сексуальною орієнтацією на Олімпіаді в Токіо призвела до сплеску анти-ЛГБТ-коментарів на російському телебаченні

На російському ТБ насміхалися з ЛГБТ-спортсменів

Вкрай образливі вирази використовували ведучі і гості ток-шоу, що транслюються двома найпопулярнішими телеканалами країни, пише BBC.

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Видання зазначає, що Кремль зазвичай публічно не підтримує анти-ЛГБТ-настрої, але вони вписуються в державну ідеологію захисту "традиційних цінностей" Росії від Заходу.

BBC навів фрагмент ефіру програми "60 хвилин", де слово надали депутату Держдуми Олексію Журавльову.

"Ми виступаємо проти усього цього бруду і збочень, категорично проти. Ми протистоїмо цій гидоті", – заявив Журавльов, обговорюючи присутність на Іграх новозеландської жінки-трансгендера Лорел Хаббард.

Видання зазначає, що ведуча Ольга Скабеєва навіть не намагалася зупинити образи в ефірі. Навпаки, вона припустила, що ЄС покарав Угорщину і Польщу, відкликавши фінансування, тому що "більшість проти гомосексуалізму" в цих двох країнах.

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Далі BBC наводить огляд ефіру "Першого каналу". Ведучий програми "Час покаже" Анатолій Кузічев з'явився на знімальному майданчику в перуці і насміхався над Лорел Хаббард.

Він продовжував називати трансгендерів "психопатами" і пропонував лікувати їх у психіатрів.

У відповідь представник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) повідомив, що вони зв'язалися з російським телеканалом, щоб висловити свою стурбованість і отримати пояснення.