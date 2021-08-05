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Олімпіада 2020 в Токіо

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Росія догралася – МОК вимагає пояснень за образи спортсменів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
5 серпня, 13:05
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Участь спортсменів з нетрадиційною сексуальною орієнтацією на Олімпіаді в Токіо призвела до сплеску анти-ЛГБТ-коментарів на російському телебаченні
На російському ТБ насміхалися з ЛГБТ-спортсменів
На російському ТБ насміхалися з ЛГБТ-спортсменів

Вкрай образливі вирази використовували ведучі і гості ток-шоу, що транслюються двома найпопулярнішими телеканалами країни, пише BBC.

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Видання зазначає, що Кремль зазвичай публічно не підтримує анти-ЛГБТ-настрої, але вони вписуються в державну ідеологію захисту "традиційних цінностей" Росії від Заходу.

BBC навів фрагмент ефіру програми "60 хвилин", де слово надали депутату Держдуми Олексію Журавльову.

"Ми виступаємо проти усього цього бруду і збочень, категорично проти. Ми протистоїмо цій гидоті", – заявив Журавльов, обговорюючи присутність на Іграх новозеландської жінки-трансгендера Лорел Хаббард.

Видання зазначає, що ведуча Ольга Скабеєва навіть не намагалася зупинити образи в ефірі. Навпаки, вона припустила, що ЄС покарав Угорщину і Польщу, відкликавши фінансування, тому що "більшість проти гомосексуалізму" в цих двох країнах.

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Далі BBC наводить огляд ефіру "Першого каналу". Ведучий програми "Час покаже" Анатолій Кузічев з'явився на знімальному майданчику в перуці і насміхався над Лорел Хаббард.

Він продовжував називати трансгендерів "психопатами" і пропонував лікувати їх у психіатрів.

У відповідь представник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) повідомив, що вони зв'язалися з російським телеканалом, щоб висловити свою стурбованість і отримати пояснення.

"Дискримінації немає місця на Олімпійських іграх", – йдеться в заяві.

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Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
33
24
16
73
2
flag США СШАUS
27
34
25
86
3
flag Японія ЯпоніяJP
21
8
14
43
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
4
18
39
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
16
18
16
50
6
flag ОКР ОКРROC
15
21
19
55
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
9
16
34
8
flag Італія ІталіяIT
7
10
17
34
9
flag Нідерланди НідерландиNL
7
8
9
24
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
7
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