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Россия доигралась – МОК требует объяснений за оскорбления спортсменов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
5 августа, 13:05
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Участие спортсменов с нетрадиционной сексуальной ориентацией на Олимпиаде в Токио привело к всплеску анти-ЛГБТ-комментариев на российском телевидении
На российском ТВ насмехались с ЛГБТ-спортсменов
На российском ТВ насмехались с ЛГБТ-спортсменов

Крайне оскорбительные выражения использовали ведущие и гости ток-шоу, транслируемого двумя самыми популярными телеканалами страны, пишет BBC.

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Издание отмечает, что Кремль, как правило, публично не поддерживает анти-ЛГБТ-настроения, но они вписываются в государственную идеологию защиты "традиционных ценностей" России от Запада.

BBC привел фрагмент эфира программы "60 минут", где слово предоставили депутату Госдумы Алексею Журавлеву.

"Мы выступаем против всей этой грязи и извращений, категорически против. Мы противостоим этой мерзости", – заявил Журавлев, обсуждая присутствие на Играх новозеландской женщины-трансгендера Лорел Хаббард.

Издание отмечает, что ведущая Ольга Скабеева даже не пыталась остановить оскорбления в эфире. Напротив, она предположила, что ЕС наказал Венгрию и Польшу, отозвав финансирование, потому что "большинство против гомосексуализма" в этих двух странах.

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Далее BBC приводит обзор эфира "Первого канала". Ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев появился на съемочной площадке в парике и насмехался над Лорел Хаббард.

Он продолжал называть трансгендеров "психопатами" и предлагал лечить их у психиатров.

В ответ представитель Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что они связались с российским телеканалом, чтобы выразить свою озабоченность и получить объяснения.

"Дискриминации нет места на Олимпийских играх", – говорится в заявлении.

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