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Просто грошей немає. Тренер української легкоатлетки розповів свою версію скандалу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
9 серпня, 18:07
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Наставник української спортсменки Марини Килипко вважає, що недостатнє фінансування було головною причиною невключення його до складу делегації на Олімпійські ігри
Марина Килипко не стримувала емоції
Марина Килипко не стримувала емоції

Віктор Швецов – тренер Марини Килипко, яка виступала на Олімпійських іграх у Токіо в стрибках з жердиною у висоту, дав свій коментар УНІАН, пов'язаний з його відсутністю на Олімпіаді.

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Марина Килипко із своїм тренером Віктор Шевцовим
Марина Килипко із своїм тренером Віктор Шевцовим / Фото: Инстаграм

Наставник упевнений, що якби стримали обіцянку і він відправився з Килипко на Ігри, результат міг бути значно краще. Нагадаємо, що Марина посіла п'яте місце у стрибках з жердиною.

Марина Килипко
Марина Килипко / Фото: Reuters

"Марина сподівалася, що я поїду, і я сам сподівався. Мені ніхто нічого не говорив, що я не поїду. Потім пройшов якийсь проміжок часу, через два-три тижні я дізнався у Марини, що існує група. Ну як, вона знала і я знав, що начебто ми їдемо. Питаю в неї: "Марина, коли ми будемо їхати і так далі?" Вона каже: "А що, ви не знаєте?" я кажу: "Ні". "А що, вас немає в створеній групі олімпійців, які їдуть? "Кажу:" ні ". Вона:" Ну зараз я буду дзвонити головному тренеру".

"Це приблизно було днів за 10 до Олімпіади. Вона подзвонила, і їй сказали, що не переживай, ми будемо намагатися вирішити це питання. І все. І потім через три дні вже опублікували списки, хто їде", – сказав Шевцов.

"Я знав, що фінансова ситуація дуже така важка в Федерації. Там скоротили ставки у спортсменів і так далі, тобто з фінансуванням це пов'язано. Ну я думав, що так, значить немає коштів, немає за що везти", – повідомив УНІАН тренер Марини Килипко.

Нагадаємо, що після п'ятого місця в стрибках з жердиною на Олімпійських іграх в Токіо, українка Марина Килипко розридалася в прямому ефірі, заявивши, що результат міг бути і кращим, якби поруч з нею був її особистий тренер. Але його в Токіо не взяли.

Марина Килипко не стримала емоцій після фіналу
Марина Килипко не стримала емоцій після фіналу / Фото: Reuters

Президент Федерації легкої атлетики Равіль Сафіуллін назвав слова Килипко емоціями, зазначивши, що стосовно відсутності її індивідуального тренера на Олімпіаді вона ніколи до нього не зверталась.

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