Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Просто денег нет. Тренер украинской легкоатлетки рассказал свою версию скандала

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
9 августа, 18:07
Копировать ссылку
Наставник украинской спортсменки Марины Килипко считает, что недостаточное финансирование было главной причиной не включения его в состав делегации на Олимпийские игры
Марина Килипко не сдерживала эмоции
Марина Килипко не сдерживала эмоции

Виктор Швецов – тренер Марины Килипко, которая выступала на Олимпийских играх в Токио в прыжках с шестом в высоту, дал свой комментарий УНІАН, связанный с его отсутствием на Олимпиаде.

Читайте также: ТОП-7 зашкваров с Украиной на Олимпиаде: объятия с лицом Путина, допинг и медали для чужих

Марина Килипко со своим тренером Викторм Шевцовым
Марина Килипко со своим тренером Викторм Шевцовым / Фото: Инстаграм

Наставник уверен, что если бы сдержали обещание и он отправился с Килипко на Игры, результат мог быть значительно лучше. Напомним, что Марина заняла пятое место в прыжках с шестом.

Марина Килипко
Марина Килипко / Фото: Reuters

"Марина надеялась, что я поеду, и я сам надеялся. Мне никто ничего не говорил, что я не поеду. Потом прошел какой-то промежуток времени, через две-три недели я узнал у Марины, что существует группа. Ну как, она знала и я знал, что вроде бы мы уезжаем. Спрашиваю у нее: "Марина, когда мы будем ехать и так далее?" Она говорит: "А что, вы не знаете?" Я говорю: "Нет". "А что, вас нет в созданной группе олимпийцев, которые едут?" Говорю: "Нет". Она: "Ну сейчас я буду звонить главному тренеру".

"Это примерно было дней за 10 до Олимпиады. Она позвонила, и ей сказали, что не переживай, мы будем пытаться решить этот вопрос. И все. И потом через три дня уже опубликовали списки, кто едет", – сказал Шевцов.

"Я знал, что финансовая ситуация очень такая тяжелая в Федерации. Там сократили ставки у спортсменов и так далее, то есть с финансированием это связано. Ну я думал, что так, значит нет средств, не за что везти", – сообщил УНІАН тренер Марины Килипко.

Напомним, что после пятого места в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Токио, украинка Марина Килипко разрыдалась в прямом эфире, заявив, что результат мог быть и лучше, будь рядом с ней ее личный тренер. Но его в Токио не взяли.

Марина Килипко не сдержала эмоций после финала
Марина Килипко не сдержала эмоций после финала / Фото: Reuters

Президент Федерации легкой атлетики Равиль Сафиуллин назвал слова Килипко эмоциями, отметив, что по поводу отсутствия ее индивидуального тренера на Олимпиаде она никогда к нему не обращалась.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Паралимпиада в Токио
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять