Просто денег нет. Тренер украинской легкоатлетки рассказал свою версию скандала

Наставник украинской спортсменки Марины Килипко считает, что недостаточное финансирование было главной причиной не включения его в состав делегации на Олимпийские игры

Марина Килипко не сдерживала эмоции

Виктор Швецов – тренер Марины Килипко, которая выступала на Олимпийских играх в Токио в прыжках с шестом в высоту, дал свой комментарий УНІАН, связанный с его отсутствием на Олимпиаде.

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Марина Килипко со своим тренером Викторм Шевцовым / Фото: Инстаграм

Наставник уверен, что если бы сдержали обещание и он отправился с Килипко на Игры, результат мог быть значительно лучше. Напомним, что Марина заняла пятое место в прыжках с шестом.

Марина Килипко / Фото: Reuters

"Марина надеялась, что я поеду, и я сам надеялся. Мне никто ничего не говорил, что я не поеду. Потом прошел какой-то промежуток времени, через две-три недели я узнал у Марины, что существует группа. Ну как, она знала и я знал, что вроде бы мы уезжаем. Спрашиваю у нее: "Марина, когда мы будем ехать и так далее?" Она говорит: "А что, вы не знаете?" Я говорю: "Нет". "А что, вас нет в созданной группе олимпийцев, которые едут?" Говорю: "Нет". Она: "Ну сейчас я буду звонить главному тренеру".

"Это примерно было дней за 10 до Олимпиады. Она позвонила, и ей сказали, что не переживай, мы будем пытаться решить этот вопрос. И все. И потом через три дня уже опубликовали списки, кто едет", – сказал Шевцов.

"Я знал, что финансовая ситуация очень такая тяжелая в Федерации. Там сократили ставки у спортсменов и так далее, то есть с финансированием это связано. Ну я думал, что так, значит нет средств, не за что везти", – сообщил УНІАН тренер Марины Килипко.

Напомним, что после пятого места в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Токио, украинка Марина Килипко разрыдалась в прямом эфире, заявив, что результат мог быть и лучше, будь рядом с ней ее личный тренер. Но его в Токио не взяли.

Марина Килипко не сдержала эмоций после финала / Фото: Reuters

Президент Федерации легкой атлетики Равиль Сафиуллин назвал слова Килипко эмоциями, отметив, что по поводу отсутствия ее индивидуального тренера на Олимпиаде она никогда к нему не обращалась.