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Это просто эмоции! Президент Федерации легкой атлетики ответил на упреки украинской легкоатлетки

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
5 августа, 20:57
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Равиль Сафиуллин призвал украинских легкоатлетов обращаться к нему в случае возникших недоразумений в процессе подготовки к Олимпийским играм
Выступление Марины Килипко на Олимпиаде-2020
Выступление Марины Килипко на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Президент Федерации легкой атлетики Равиль Сафиуллин дал свой комментарий эмоциональному заявлению Марине Килипко. По мнению функционера, украинская легкоатлетка никогда не обращалась к нему по поводу отсутствия её индивидуального тренера на Олимпиаде, сообщает UA.Tribuna. Если бы спортсменка вовремя рассказала о этой проблеме, все можно было уладить.

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Равиль Сафиуллин
Равиль Сафиуллин / Фото: liga.net

"Не понимаю, почему вот эту проблему я слышу от вас, журналиста, а не от спортсменки, которая представляет мною возглавляемую федерацию. Я до сегодня вообще ничего не слышал об этом.

Вот вы в Киеве сейчас находитесь, а я – в Токио. Но вы же дозвонились до меня. Почему тогда она мне не позвонила, если у нее была проблема".

"Всегда общаюсь со спортсменами. Это мои люди. Я пришел в легкую атлетику девять месяцев назад, чтобы сделать результаты лучше.

Поэтому я думаю, что это просто эмоции. Вы убедились, что я доступен. Я всегда пойду навстречу результату. Не спортсмену или тренеру, а результату и интересам страны в легкой атлетике, – сказал Сафиуллин журналисту UA.Tribuna.

Сегодня на Олимпийских играх в Токио Марина Килипко заняла высокое пятое место в прыжках с шестом. Но по ее мнению результат мог быть намного лучше, если бы с ней рядом был тренер.

Марина Килипко не сдерживала эмоции
Марина Килипко не сдерживала эмоции

"Я довольна что я пятая, это хорошее место на Олимпийских играх, но могло бы быть совсем по-другому.

Тренер знает меня от А до Я. Мы 15 лет вместе и мне очень сильно не хватало его", – сказала Килипко в эфире канала "UA:Первый"

Марина Килипко
Марина Килипко / Фото: Reuters

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.

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