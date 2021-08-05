Слезы украинки вместо медали: "Почему так происходит в нашей стране?!"

Украинская легкоатлетка Марина Килипко заняла пятое место в финале прыжков с шестом на Олимпийских играх в Токио. После соревнований украинка не сдержала эмоций

Марина Килипко не сдержала эмоций после финала / Фото: Reuters

Украинка считает пятое место неплохим результатом на Олимпийских играх, но уверена, что могла бы продемонстрировать лучший результат, если бы рядом был ее тренер.

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Комментарий после финала Марина давала сквозь слезы.

Подготовка шла хорошо. Думаю, что все видели, что я готова прыгать 4,70 минимум здесь. Я сделала все зависящее от себя. Единственное, я считаю, что должен быть тренер.

Это прыжки с шестом, это у каждого индивидуально и никто не смог бы мне помочь. Почему здесь нет моего личного тренера, я не услышала ответа ни от кого. Я просила, говорила, что мне нужен тренер. Судя по чемпионату Украины, было видно, что я готова к Олимпиаде. Меня кормили завтраками, решение примем потом. По сегодняшний день я не услышала почему нет моего тренера.

Это не только со мной. Еще есть Яна Гладийчук. И тоже тренера не берут. Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю. По каким критериям это делается… Я три раза слезно просила, что мне нужен тренер. Хорошо, это потом, то не мы решаем, то не тот решает, то еще что-то… В итоге мне не дали ответ, а затем выложили список, после чего я поняла, что нет смысла биться головой о стену.

Нет тренера – я стала пятой. А могла прыгнуть намного лучше. От себя зависящее я все сделала. Ты убиваешь себя, тренируется сколько лет, сколько всего откладываешь, а потом едешь и остаешься в секторе одна. Я вышла на разминку, на трибуне ни одной души из Украины.