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Олімпіада 2020 в Токіо

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Це просто емоції! Президент Федерації легкої атлетики відповів на закиди української легкоатлетки

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
5 серпня, 20:57
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Равіль Сафіуллін закликав українських легкоатлетів звертатися до нього в разі виникнення непорозумінь в процесі підготовки до Олімпійських ігор
Виступ Марини Килипко на Олімпіади-2020
Виступ Марини Килипко на Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Президент Федерації легкої атлетики Равіль Сафіуллін прокоментував емоційну заяву Марини Килипко. На думку функціонера, українська легкоатлетка ніколи не зверталася до нього стосовно відсутності її особистого тренера на Олімпіаді, повідомляє UA.Tribuna. Якби спортсменка вчасно розповіла про цю проблему, все можна було залагодити.

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/ Фото: liga.net

"Не розумію, чому ось цю проблему я чую від вас, журналіста, а не від спортсменки, яка представляє мною очолювану федерацію. Я до сьогодні взагалі нічого не чув про це.

Ось ви в Києві зараз перебуваєте, а я – в Токіо. Але ви ж додзвонилися до мене. Чому тоді вона мені не подзвонила, якщо у неї була проблема".

"Завжди спілкуюся зі спортсменами. Це мої люди. Я прийшов у легку атлетику дев'ять місяців тому, щоб зробити результати кращими.

Тому я думаю, що це просто емоції. Ви переконалися, що я доступний. Я завжди піду назустріч результату. Не спортсмену або тренеру, а результату і інтересам країни в легкій атлетиці, – сказав Сафіуллін журналісту UA.Tribuna .

Сьогодні на Олімпійських іграх у Токіо Марина Килипко посіла високе п'яте місце в стрибках з жердиною . Але на її думку результат міг бути набагато краще, якби з нею поруч був тренер.

Марина Килипко не стримувала емоції
Марина Килипко не стримувала емоції

"Я задоволена що я п'ята, це гарне місце на Олімпійських іграх, але могло б бути зовсім по-іншому.

Тренер знає мене від А до Я. Ми 15 років разом і мені дуже сильно не вистачало його", – сказала Килипко в ефірі каналу" UA:Перший "

Марина Килипко
Марина Килипко / Фото: Reuters

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020 . Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повне розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
29
35
27
91
3
flag Японія ЯпоніяJP
22
10
14
46
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
5
19
41
5
flag ОКР ОКРROC
16
22
20
58
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
16
18
17
51
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
9
16
34
8
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
9
flag Італія ІталіяIT
7
10
18
35
10
flag Нідерланди НідерландиNL
7
9
10
26
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