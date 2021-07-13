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Президент МОК назвав японців китайцями – тепер Олімпіаду точно скасують

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
13 липня, 11:21
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Томас Бах під час брифінгу назвав японців китайцями але швидко себе поправив. Тим не менш, місцеві ЗМІ підхопили слова німця і роздули скандал
Томас Бах назвав японців китайцями
Томас Бах назвав японців китайцями / Фото: Reuters

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах відбув 14 денну самоізоляцію в Японії і вперше з'явився на публіці, але відразу ж вляпався в міжнародний скандал. Японці і так не сильно горять бажанням проводити Олімпійські ігри, А тепер у них з'явився додаткової привід скасувати Ігри.

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"Вам вдалося зробити Токіо найпідготовленішим містом до Олімпійських ігор. Це ще більш примітно в важких обставинах, з якими нам всім доводиться стикатися", – звернувся німець до президента оргкомітету Сейко Хасімото і генерального директора Тосіро Муто.

"Наша спільна мета – безпечні ігри для всіх; для спортсменів, делегацій і, найголовніше, для китайців... японців", – швидко поправив себе Бах, повідомляє AP.

Слова Баха під час брифінгу були переведені з англійської на японський, але обмовка не була включена в інтерпретацію. Проте, японські ЗМІ швидко повідомили про це, що викликало негативну реакцію в соцмережах.

Раніше ми писали, що у Верняєва "російський" допінг! Чемпіон пропустить Токіо і вигнаний зі спорту на чотири роки. Знаменитий український гімнаст погорів на мельдонії – Верняєв ще спробує довести свою невинність, але Ігри в Токіо точно пройдуть вже без нього.

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