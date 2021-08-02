Плавець з пузом на Олімпіаді став зіркою Мережі

Плавець з Палау Шон Дінгіліус-Уоллес не зміг продемонструвати високі результати на Олімпійських іграх в Токіо, але надовго запам'ятався уболівальникам спорту

Шон Дінгіліус-Воллес у Токіо / Фото: Reuters

Дінгіліус-Уоллес брав участь в змаганнях з плавання на 50 метрів вільним стилем, де став лише 67-м з 73-х учасників.

Читайте також: Для залякування суперниць! Легкоатлетка з США змагалася в страшних масках

У Мережі відразу ж стали обговорювати фізичну форму Шона, який в Токіо походжав з пузиком і боками, які наплили на плавки.

При зрості 184 сантиметри він важить 93 кг.

Зате на батьківщині Шон Дінгіліус-Уоллес є зіркою спорту. Він встановив національні рекорди Палау в плаванні на 100 метрів вільним стилем, 100 метрів на спині, а також 50 і 100 метрів батерфляєм.

У 2016 році Дінгіліус-Уоллес брав участь в Олімпіаді в Ріо і там став 72-м, але встановив рекорд Палау в запливі на 50 метрів вільним стилем (26,78).

Нагадаємо, що напередодні олімпійський чемпіон зробив зачіску в честь героя мультфільму. Віндсерфер з Нідерландів Кіран Бадлоу завоював золоту медаль на Олімпійських іграх в Токіо.